Chi è Romina Cuffini dietro il successo solo molta abnegazione e molto sensualità

Facendo un piccolo bilancio della tua vita cosa ne verrebbe fuori?

Ho fatto tanta strada ma ancora ne devo fare.. nel complesso sono soddisfatta, ho trovato la grinta giusta che mi spinge a provarci e riprovarci ancora.. mantenendo sempre i piedi per terra

Parlaci dell’amore: cosa rappresenta nella tua vita?

È una parte importante ma che custodisco gelosamente,

Sui sentimenti sono molto riservata

Artisticamente, qual è la modella a cui vorresti somigliare?

Sono molto legata alle modelle di un tempo Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudia Schiffer Icone di quei tempi Ma lo era pure Lorella Cuccarini perché sarei voluta diventare una brava ballerina

Puoi dirci a cosa stai lavorando adesso?

Al momento sono in attesa per alcuni progetti artistici interessanti,

Nel frattempo continuo con le foto in esterna, urbex, soprattutto in location abbandonate, in questi contesti sento di esprimermi al meglio

COME sei nella vita privata?

Una persona semplice, che ama stare in compagnia degli amici, sensibile e romantica

Cosa vorresti che le persone capissero di te?

Che sono una persona che è caduta tante volte ma che non si e mai arresa

davanti alle difficoltà, sono stata una persona timida e insicura, ma forte allo stesso tempo.

Quali sono i ricordi della tua infanzia a cui particolarmente sei legata?

Sicuramente sono legati ai miei nonni con cui ho passato bellissimi momenti nella loro casa in campagna, Alla spensieratezza di quei anni, e lo ammetto già da bambina ero vanitosa, giravo sempre con il burro di cacao rosa in borsa e usavo i trucchi di mia madre.

Cantavo e ballavo, il mio palcoscenico spesso era la mia famiglia.

Sei favorevole e contraria alla chirurgia platica?

Non sono contraria

L importante è non esagerare

Ci sono persone che ti hanno aiutato in momenti difficili?

Poche ma ci sono state

E quelle poche le custodisco nel mio cuore e per loro ci sarò sempre

Un tuo sogno nel cassetto?

Fare tutto ciò che ho sempre sognato

Nel mondo della moda e chissà.. pure in quello cinematografico

A piccoli passi.. non ho fretta