 Maysa Ben Salah si racconta in uno Shooting Fotografico senza tabù

citymilano.com Riporta l’intervista d i Maysa Ben Salah rilasciata a Break Magazine . Il tutto accompagnato da uno Shooting Fotografico da Mauro Cantoro. Maysa Ben Salah… Si l’abbiamo incontrata sotto un sole concento dell’Abruzzo in una località turistica sul mare, un agosto strano e controverso per certi versi… lei distratta a frastornata, con aria di insufficienza e sguardo assonnato ma con un vestito impeccabile degno della sua “autentica” eleganza, donna dallo sguardo misterioso e fuori dal comune, una autenticità difficile da descrivere, come i suoi occhi, dunque un ritorno alle sorgenti della nostra cultura mediterranea. Ma il suo sguardo è essenzialmente “simbolo”, cioè una dimensione in cui confluisce e si compone il sensibile – ciò che è materiale, che ha a che fare con i sensi, il proprio Io – e il sovrasensibile – un’eccedenza di significato, un’anteriorità di senso, un rimando a qualcos’altro. Tunisina con un leggero accento francese ecco l’intervista esclusiva di Break Magazine