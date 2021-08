Area Stile porta Eau De Milano alla 78° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica

La 78° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica si avvicina e quest’anno Area Stile – agenzia di eventi, hospitality, make-up artist, performer e management presente da oltre un decennio al Festival Cinema Venezia così come al Festival di Sanremo, al Wind Music Awards etc. – quest’anno avrà come Main Sponsor Eau De Milano.

Eau De Milano è un fashion brand dedicato a tutti coloro che, nel mondo, apprezzano lo stile unico e contemporaneo, made in Milano, e che condividono uno stesso desiderio di esclusività.

La 78° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica si svolgerà al Lido di Venezia dall’1 all’11 settembre 2021 e tra il 6 ed il 9 settembre sono in programma dei servizi fotografici esclusivi con personaggi noti e testimonial del mondo della Tv, del Cinema e dello spettacolo.

Exclusive for man e Exclusive for woman sono due raffinate e vivaci fragranze, in perfetta sintonia con il lifestyle contemporaneo.

Exclusive for woman è sinonimo di dolcezza, sensualità e raffinatezza

per la donna contemporanea determinata ma che non rinuncia alla sua femminilità.

Exclusive for man è simbolo di intensità, forza e mistero ed è pensato per l’uomo contemporaneo che vuole essere ricordato e riconosciuto nel suo ruolo maschile.

