Dillo con i fiori…Dillo con FiorinMente

Oggi cari lettori Vi parlerò di fiori, semplicemente perché è bello poter comunicare l’arte del saper vivere con il loro linguaggio, un semplice gesto accompagnato dai fiori acquisisce un potere speciale, unico oserei dire, sono portatori di bellezza e di positività.

Sono una di quelle piccole cose non necessarie ma che al tempo stesso risultano indispensabili, quelle piccole cose che fanno la differenza.

I fiori rendono diverso un tavolo, un comodino, una consolle, regalano un sorriso a un viso triste e profumano la casa di spensieratezza e di freschezza.

Freschi, secchi, dai colori tenui o dalle tinte sgargianti, raccolti in mazzi e mazzetti o disposti ordinatamente nei vasi: qualsiasi siano i fiori dei vostri sogni, a Milano li potete trovare in posto unico ed esclusivo.

Dove? Da FiorinMente, qui un magico mondo è pronto ad accogliervi, in primis il proprietario Gaetano D’Abbene la vera anima di questa splendida realtà che in sinergia con le sue gentili collaboratrici, saranno in grado di esaudire tutte le vostre richieste e di farvi sognare ad occhi aperti.

la Fioreria è un vero gioiello ed è situata a Wagner, nei pressi di piazza Piemonte, attraente e magnetizzante, non è un semplice negozio di fiori, ma uno spazio per gli amanti della natura, dello slow living e delle cose fatte a mano con cura.

Un negozio elegante, dove potrete tradurre nel linguaggio dei fiori le vostre grandi emozioni. Piante rare e fiori recisi qui si incontrano e dialogano tra loro, uno spettacolo raffinato e inedito, dove potrete respirare l’amore per la natura e il codice dei fiori, un modo diverso di raccontare una storia di comunicare un messaggio, dove i colori e la natura sono eterni protagonisti.

Ogni momento della vostra scelta sarà seguito con cura e passione, perché nulla è scontato, quando si è dove si deve essere: da “FiorinMente”.

Non vi rimane che andare o chiamare…

www.fiorinmente.it