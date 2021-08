Sì, possiamo elettrificare quasi tutto. Per il Manager Guerino Moffa l’America è un modello da seguire

Molti scenari per evitare i peggiori effetti del cambiamento climatico comportano l’elettrificazione di quasi tutto ciò che ora funziona con combustibili fossili e il passaggio a un sistema elettrico che funziona principalmente con energia eolica e solare. È possibile farlo in modo affidabile e con le tecnologie esistenti?

Sì. Questo è uno dei principali risultati dell’Electrification Futures Study , un ambizioso progetto del National Renewable Energy Laboratory iniziato quattro anni fa e che ora ha pubblicato il suo rapporto finale .

La trasformazione in un’economia altamente elettrificata è un’opportunità per i consumatori e le imprese a causa del potenziale risparmio sui costi e per lo sviluppo e la vendita di nuove generazioni di prodotti, ha affermato Ella Zhou, ingegnere di modellistica senior presso NREL e coautore del rapporto .

“Questo offre informazioni utili letteralmente per tutti, perché l’elettricità tocca tutte le nostre vite”, ha detto.