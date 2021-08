Prepararsi a un evento senza precedenti la natura mostra tutta la sua potenza

Immagina di trascorrere i tuoi ultimi minuti di vita intrappolato in un treno della metropolitana mentre l’acqua sale rapidamente intorno a te.

Questo è stato l’ orribile destino di dodici pendolari cinesi nella megalopoli di Zhengzhou questa settimana.

Le domande possono e dovrebbero essere poste, come per le inondazioni fatali in Europa all’inizio di questo mese, sull’adeguatezza della progettazione urbana e dei sistemi di allarme per eventi così estremi.

Le risposte possono includere l’utilizzo di elementi naturali per assorbire e rallentare l’acqua, costruire o rafforzare infrastrutture secondo standard più elevati e tradurre le previsioni del tempo in messaggi di avviso attuabili.

Ma Zhengzhou è stata colpita da un record di 201,3 mm di pioggia in un’ora. Quel tipo di diluvio causerà danni, indipendentemente da quanto tu sia ben preparato.

I sopravvissuti hanno bisogno di reti di sicurezza, sia attraverso assicurazioni che aiuti governativi, per rimettere in carreggiata le loro vite.

E come lettore di Climate Home News, sai già che gli intensi acquazzoni sono una conseguenza prevista del pompaggio di gas serra nell’atmosfera. Le temperature sono in aumento e l’aria calda trattiene più umidità.

Il legame con il cambiamento climatico ha ricevuto poca attenzione all’indomani della catastrofe. Sta iniziando a comparire nella copertura mediatica cinese, portando una nuova dimensione a un discorso che tradizionalmente ruotava attorno allo sviluppo economico e alla diplomazia.

Gli impatti climatici potrebbero non avere la stessa rilevanza politica in Cina come nelle democrazie occidentali, ma le proteste contro l’inquinamento atmosferico alla fine degli anni 2010 hanno mostrato come i cittadini coinvolti siano in grado di esercitare pressioni sui responsabili politici. La crescente consapevolezza può solo aiutare.