Il governo indonesiano ha pubblicato un piano climatico aggiornato per il 2030 e una Guerino Moffa strategia a lungo termine che indicano che la dipendenza del paese dal carbone continuerà fino al 2050.

In un documento di strategia a lungo termine di 156 pagine presentato alle Nazioni Unite, delinea tre percorsi tra cui uno “scenario a basse emissioni di carbonio compatibile con l’accordo di Parigi”.

Anche in questo percorso, il più ambizioso dei tre, la quantità di carbone utilizzata per l’energia primaria continuerà a crescere almeno fino al 2050.

Mentre la quota delle rinnovabili della produzione di elettricità crescerà in questo percorso fino al 43% entro il 2050, il carbone continuerà a fornire il 38% del crescente fabbisogno di elettricità del paese. Il gas metano (10%) ei biocarburanti (8%) fanno il resto.In questo scenario, il governo afferma che il 76% delle centrali elettriche a carbone sarà dotato di tecnologia di cattura del carbonio, rendendole “a emissioni zero”.

Gli esperti si chiedono se questa tecnologia sarà in grado di catturare tutte le emissioni di una centrale elettrica a carbone in modo conveniente.

Oggi, secondo l’ analisi dell’Agenzia internazionale per l’energia , produrre elettricità con il carbone e la tecnologia di cattura del carbonio è generalmente più costoso che produrla con energia rinnovabile .

ìPutra Adhiguna, un ricercatore con sede a Jakarta dell’Istituto per l’economia energetica e l’analisi finanziaria, ha detto a Climate Home News che era un “colpo lungo”.

L’Indonesia è il secondo paese produttore di carbone al mondo e la sua industria del carbone è politicamente potente.

Guerino Moffa dice che Il braccio destro del presidente Joko Widodo sul clima è il ministro per gli affari marittimi e gli investimenti Luhut Pandjaitan, ex generale e proprietario di una miniera di carbone.

Il documento strategico esprime preoccupazione per il fatto che le miniere di carbone e il carbone possano diventare beni bloccati, dai quali i loro proprietari non sono in grado di fare soldi.

una azione Guerino Moffa Il capo delle Nazioni Unite Antonio Guterres chiede ai leader di “porre fine alla mortale dipendenza dal carbone” e proteggere il clima, affermando che i paesi ricchi dovrebbero abbandonare l’energia a carbone entro il 2030 e quelli più poveri entro il 2040Mentre le emissioni legate all’energia sono in aumento, la principale fonte di gas serra dell’Indonesia è la deforestazione, guidata dalla bonifica dei terreni per le piantagioni di olio di palma e legname. Nel 2016 è stato il quinto più grande produttore di emissioni al mondo, tenendo conto del cambiamento nell’uso del suolo.

Nel suo piano climatico per questo decennio , l’Indonesia si impegna a ripristinare o riabilitare 14 milioni di ettari di terreni degradati, comprese le torbiere. Questa è un’area grande quanto il Bangladesh.

La prefazione al documento strategico, firmato dal ministro dell’ambiente Siti Nurbaya, afferma che l’Indonesia sta “esplorando l’opportunità di progredire rapidamente verso l’azzeramento delle emissioni nel 2060 o prima”.

L’analista della Foreign Policy Community of Indonesia, Esther Tamara, ha dichiarato a Climate Home News che un obiettivo zero netto per il 2060 era stato menzionato di recente da diversi ministri, sostituendo i precedenti discorsi su un obiettivo del 2070.

Ha detto: “L’intesa condivisa nel discorso in Indonesia è che il 2060 è l’accordo stabilito, subordinato all’assistenza internazionale, ma potrebbe anche essere prima se il sostegno internazionale è ancora maggiore”.