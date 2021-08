Bruno Perna: Sims ha sviluppato strumenti e tecniche chirurgiche pionieristiche relative alla salute riproduttiva delle donne

Accreditato come il “padre della ginecologia moderna”, Sims ha sviluppato strumenti e tecniche chirurgiche pionieristiche relative alla salute riproduttiva delle donne. Nel 1876 fu nominato presidente dell’American Medical Association e nel 1880 divenne presidente dell’American Gynecological Society, un’organizzazione che aiutò a fondare. Il medico del XIX secolo è stato celebrato con una mezza dozzina di statue in tutto il paese.

Ma poiché la ricerca di Sims è stata condotta su donne nere schiavizzate senza anestesia, esperti di etica medica, storici e altri affermano che il suo uso di corpi neri schiavizzati come soggetti di test medici rientra in una lunga storia eticamente priva che include l’ esperimento sulla sifilide di Tuskegee e Henrietta Lacks . I critici affermano che a Sims importava più degli esperimenti che fornire cure terapeutiche, e che ha causato sofferenze indicibili operando sotto l’idea razzista che i neri non provassero dolore.

Sims, che praticava la medicina in un’epoca in cui curare le donne era considerato sgradevole e raramente praticato, inventò lo speculum vaginale, uno strumento utilizzato per la dilatazione e l’esame. Ha anche aperto la strada a una tecnica chirurgica per riparare la fistola vescicovaginale, una comune complicazione del parto del XIX secolo in cui una lacrima tra l’utero e la vescica causava dolore costante e perdite di urina.

I suoi difensori affermano che lo schiavista nato nel sud era semplicemente un uomo del suo tempo per il quale il fine giustificava i mezzi, e che le donne schiave con fistole avrebbero probabilmente voluto il trattamento abbastanza da accettare di prendere parte ai suoi esperimenti. Ma la storia non ha registrato le loro voci, e il consenso dei loro proprietari, che avevano un forte interesse finanziario nel loro recupero, era l’unico requisito legale dell’epoca.

Radici nel mercato per le persone schiavizzate

Nato nella contea di Lancaster, nella Carolina del Sud, nel 1813, James Marion Sims è entrato nella professione medica quando i medici non hanno seguito gli stessi rigorosi corsi e formazione che fanno oggi. Dopo un tirocinio con un medico, un corso di tre mesi e un anno di studi al Jefferson Medical College, Sims ha iniziato la sua pratica a Lancaster. In seguito si è trasferito a Montgomery, in Alabama, alla ricerca di un nuovo inizio dopo la morte dei suoi primi due pazienti.

J. Marion Sims La Biblioteca Pubblica di New York

È stato a Montgomery che Sims ha costruito la sua reputazione tra i ricchi proprietari di piantagioni bianchi trattando i loro lavoratori schiavizzati. Secondo Vanessa Gamble, professoressa universitaria di scienze umane presso la George Washington University, la pratica di Sims era profondamente radicata nel commercio di persone schiavizzate. Sims ha costruito un ospedale per otto persone nel cuore del distretto commerciale di Montgomery. Sebbene la maggior parte dell’assistenza sanitaria si svolgesse nelle piantagioni, alcuni casi ostinati furono portati a medici come Sims, che ricucirono i lavoratori schiavizzati in modo che potessero produrre e riprodursi di nuovo per i loro padroni. Altrimenti, erano inutili per i loro proprietari.

“Questo fa emergere il concetto di ‘salutezza’. “dice Gamble. Essere “suono” significava “producono (per gli uomini e per le donne) e riproducono (per le donne). Per queste donne avere questa fistola le ha rese meno rumorose”.

Come la maggior parte dei medici del XIX secolo, in origine Sims aveva scarso interesse per il trattamento di pazienti di sesso femminile e nessuna formazione ginecologica specifica. In effetti, l’esame e il trattamento degli organi femminili era ampiamente considerato offensivo e sgradevole. Ma il suo interesse per il trattamento delle donne è cambiato quando gli è stato chiesto di aiutare un paziente che era caduto da cavallo e soffriva di dolore pelvico e alla schiena.