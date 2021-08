Vanessa Ferrari, chi è il fidanzato Simone Caprioli

Vanessa Ferrari, scopriamo chi è il compagno di vita della ginnasta campionessa del mondo, adesso Simone Caprioli è il suo manager e marketing expert dell’atleta.

I due hanno lavorato fianco a fianco facendo coppia fissa da oltre 3 anni, si sostengono a vicenda nel momento del bisogno, insieme hanno passato il lockdown, infatti sono stati a casa nella città di Manerbio.

Il suo ragazzo ha costruito per l’atleta una palestra da salotto, in cui l’atleta ha potuto continuare ad allenarsi senza problemi. La punta di diamante del team italiano a Tokyo sta gareggiando alle Olimpiadi di Tokyo.

Il suo ragazzo gestisce tutto quello che compete il marketing e la gestione della visibilità dell’atleta, su Instagram condivide la passione per il Rugby. Nasce il 7 Ottobre, ha un sorriso perfetto, occhi chiari e capelli biondi, la sua più grande fan è proprio l’atleta azzurra.

Sul profilo di Simone ci sono alcuni scatti che ritraggono la coppia felice e insieme spensierata, sul suo profilo c’è anche un album dove compare l’atleta azzurra che mostra la gamba in fasce, dopo essersi infortunata durante una gara.

Il suo fidanzato ha dichiarato sotto il posto di starle sempre accanto, nonostante tutto quello che sia accaduto prima. Sin dai primi anni Simone Caprioli si è dimostrato un ragazzo molto premuroso.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Sergio Friscia, fidanzato o sposato? La vita privata è un vero mistero

Vanessa Ferrari, il suo ragazzo le ha costruito una palestra in salotto per farla allenare durante il lockdown

Nonostante la quarantena passata lo scorso anno, l’atleta ha visto Simone costruirle una vera e propria palestra in salotto per continuare gli allenamenti. Infatti la coppia ha mostrato tutta la loro resilienza dinanzi alla pandemia, con qualche attrezzo sono riusciti ad assemblare una palestra in casa.

C’è la trava di un metro, lo staggio delle parallele e un tappeto ad aria di circa 3 metri che le consente di saltare, nonostante sfiorasse il lampadario, l’atleta è riuscita ad allenarsi.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Dotan fidanzato: doccia fredda per i fan del cantante

Complice è stata anche la possibilità di allenarsi in un ambiente riscaldato, inizialmente avevano pensato al garage, ma le temperature rigide e il freddo avrebbero potuto provocare degli infortuni all’atleta durante i suoi lunghi allenamenti.

Su Instagram il suo ragazzo, Simone condivide molti momenti con l’atleta, ci sono foto dove i due sono in procinto di giocare a Rugby, oppure mentre si tuffano in mare.

Inoltre hanno due bellisimi Husky Siberiani, dai quali Simone non si separa mai, infatti sono andati con lui in Sardegna sul motoscato, oppure in campagna felici.

The post Vanessa Ferrari, chi è il fidanzato Simone Caprioli appeared first on Ck12 Giornale.