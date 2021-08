uomini-e-donne,-salta-un-big:-ecco-di-chi-si-tratta

Uomini e Donne, ecco la nuova star, ecco che uno dei protagonisti potrebbe essere fatto fuori, confessione-choc della fonte a Canale 5.

Gemma Galgani potrebbe essere sensibilmente ridimensionata all’interno del programma Uomini e Donne Over, lo rivelano alcune indiscrezioni sulla prossima edizione del programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Nella scorsa stagione, terminata a giugno, Gemma Galgani non ha fatto breccia nel cuore di alcun corteggiatore. Purtroppo per lei la ricerca dell’anima gemella è ancora attiva e chissà che non riesca a trovarla quest’estate fuori dalla televisione. “È stata una stagione faticosa, anche se non sono mancati i raggi di luce e speranza”, ha recentemente commentato Gemma Galgani sempre a Nuovo Tv. E chissà che la prossima di stagione, all’ombra di Isabella Ricci, non possa essere ancor più faticosa…

La fonte e rivelare questo nuovo gossip è proprio interna al programma e afferma che Isabella Ricci potrebbe essere la nuova star a settembre.

Chi è Isabella Ricci

Isabella Ricci di Uomini e Donne Over nasce a Roma nel 1959. Studiosa e appassionata di lettere antiche e moderne Isabella si Laurea a La Sapienza in filosofia per poi specializzarsi in Archivistica e Bibliotecaria. Isabella nel 2000 mette in piedi insieme ad altri tre soci una società di nome Pet Village che si occupa di rifornire i negozi specializzati in cura dell’animale domestico con prodotti di eccellenza. Non abbiamo informazioni circa la sua famiglia, ma sappiamo che Isabella è stata anche sposata ma non ha figli, il suo matrimonio è finito 15 anni fa quando la donna aveva circa 45 anni.

POTREBBE INTERESSARTI: Heather Parisi e Lorella Cuccarini: sempre polemica tra le due

Isabella da qualche anno è sbarcata a Uomini e Donne e ha riscosso anche molto successo tra il pubblico. Infatti Lady Galgani, non è più la più bella del reame. Dopo mesi il web ha eletto la sua beniamina e con grande rammarico dei fans di Gemma la vincitrice è proprio la Ricci ribattezzandola come la nuova queen del programma. Gambe sinuose, corpo slanciato con un altezza di 1,83, e sguardo da pantera. Insomma all’età di 62 anni, Isabella Ricci è come se fosse ppena sbocciata, eccola sul suo profilo Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @isabellaaricci.real

The post UOMINI e DONNE, salta un big: ecco di chi si tratta appeared first on Ck12 Giornale.