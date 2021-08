star-di-tik-tok-morta-in-una-sparatoria:-ucciso-insieme-a-un’amica

Star di Tik Tok, Anthony Barajas muore dopo una sparatoria in California in un cinema, l’attacco è stato catalogato come un attentato insensato.

La giovane star di TikTok Anthony Barajas era conosciuto anche come itsanthonymichael, è deceduta mentre era con un’amica nella sparatoria avvenuta in un cinema in California.

Aveva 19 anni, era al cinema mentre si godeva la visione del film “The Foreve Purge” con la sua amica Rylee Goodrich, di 18 anni, entrambi sono stati sparati a bruciapelo in testa.

I due sono stati ritrovati senza vita da un impiegato della struttura dopo l’ultimo spettacolo serale, l’amica è morta sul colpo, mentre la star di Tik Tok Barajas è stato portato in ospedale.

La star era itsanthonymichale su TikTok e vantava circa un milione di followers sul celebre social, lo stesso era anche per altre piattaforme, come Instagram e Facebook.

La polizia pensa che la notorietà della star sia uno tra i principali motivi che ha spinto i criminali a commettere l’omicidio, le vittime sono state freddate senza che ci sia stato un contatto fisico.

Joseph Jimenez è uno tra i principali sospettati, gli inquirenti stanno cercando di indagare per capire meglio la vicenda e perseguire il killer.

Star di Tik Tok morta, Joseph Jimenez è stato accusato d’omicidio, adesso è in cima ai sospettati

Venerdì è stato richiamato nella corte d’appello, dopo essere stato accusato d’omicidio dopo la morte di Rylee Goodrich e l’omicidio di Barajas. Gli inquirenti hanno accusato Jimenez per poi arrestarlo dopo aver richiamato i capi d’accusa.

Barajas era uno studente delle superiori, la sua morte è stata celebrata e onorata alla Riverside Press-Enterprise, la sua famiglia ha rilasciato uno stato dopo aver avuto la notizia della sua morte.

“Dal suo sorriso felice al suo cuore compassionevole, la presenza di Anthony era un dono per tutti quelli che lo conoscevano.” Nonostante la dinamica ancora da chiarire, le autorità stanno cercando di capire il reale movente di Jimenez che ha spinto il ragazzo a commettere l’omicidio efferato.

Alcuni pensano che il ragazzo sia stato invidioso della notorietà che l’influencer era riuscito a guadagnare in poco tempo sui social.

