belen-rodriguez,-criticata-dai-suoi-stessi-fan:-“sei-inquietante”

Belen Rodriguez, la star è stata criticata dai suoi stessi fan dopo aver postato una foto su Instagram molto ambigua.

Alcuni suoi follower sono rimasti sconcertati per la foto pubblicata sul suo profilo Instagram, molte sue followers hanno espresso il loro disappunto per la cromia e soprattutto la scelta della posa.

Alcuni invece sono rimasti spiazzati per i toni freddi e i colori scuri, i quali non sono da lei. Sembra che sia stata scattata per piazzare un set di ciabattine, le quali sono piaciute molto ai suoi fan.

Altri l’hanno paragonata alla scena di un film, “La ragazza del lago”, infatti la showgirl si è fatta ritrarre con le braccia aperte al di sopra di un lago scuro.

Alcuni hanno criticato la scelta della posa, scontata e che non si presta a tutta l’oscurità della foto pubblicata su Instagram. Anche i ragazzi non hanno esitato a criticare la scelta artistica della conduttrice.

In molti hanno avuto la stessa opinione, ovvero che la showgirl non dà il meglio di sé con abiti scuri, neri, inoltre l’acqua torbida è stata complice nel trasmettere ansia in uno scatto che per alcuni è sembrata una foto ricordo del film horror con protagonista “Samara”.

Belen Rodriguez, i fan non ci stanno e criticano la sua ultima foto su Instagram

Le sue followers sono d’accordo sul fatto che in questa fotografia la neo mamma sembra impersonare un personaggio molto inquietante e triste. Poche sono state le fan che hanno cercato di difendere la conduttrice di Tu Si Que Vales.

Infatti hanno cercato di giustificare la scelta artistica, dichiarando che l’artista si vede anche con questi scatti, non può pubblicare sempre foto sexy e piene di filtri. Alcune volte bisogna saper apprezzare uno scatto diverso dal solito e che cerca di entrare nella psiche dei suoi followers.

Questo ha acceso il dibattito tra i suoi followers, i quali si sono divisi in due scuole di pensiero, ci sono alcuni che non riescono a riconoscerla con questo look così cupo, infatti la sua solarità cozza con il tema rappresentato.

Mentre altri cercano di apprezzare la sua voglia di evadere da un personaggio che negli ultimi anni le sta stretto, che sia la via di un cambiamento interiore ed esteriore per la bella conduttrice e showgirl argentina?

