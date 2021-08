Vite al limite: Melissa Morris la prima paziente, oggi è un’altra donna

Vite al Limite, Melissa Morris irriconoscibile. Pesava oltre 200 chili, com’è diventata dopo la tv: metamorfosi senza precedenti.

Melissa Morris, ha fatto il suo debutto nella prima puntata della prima stagione di “Vite al Limite“. Il 17 novembre 2005 la donna incontra per la prima volta lo storico dottore del programma, il professor. Younan Nowzaradan. Il medico nel corso delle stagioni ha avuto a che fare con molte persone obese, e già dall’inizio sembrava che Melissa sarebbe diventata il suo più grande caso di successo. Ma ecco se Melissa Morris se ha ripreso peso nel 2021.

Molti fan dello show americano si sono sentiti molto ispirati seguendo la vita della donna. Inizialmente, pesava 296 chili e con suo marito Chris voleva vivere la maternità, ma per non mettere in pericolo la sua vita doveva dimagrire. Tuttavia, le ci volle molto tempo per raggiungere il peso desiderato. I fan sono stati molto contenti nel vederla pesare appena 71 chili, qualificandosi per la chirurgia plastica.

Melissa Morris, è diventata famosa nel programma “Vite al Limite”, per il suo straordinario percorso. Ora Melissa parla pubblicamente anche del suo percorso di perdita di peso per aiutare gli altri. Inoltre la donna da qualche tempo sponsorizza anche Weight Watchers, è una società globale con sede negli Stati Uniti che offre servizi di perdita e mantenimento del peso, fitness e mentalità come il programma dietetico completo.

Non è stato tutto semplice dopo che lei e suo marito Chris hanno divorziato. Tuttavia, ha finalmente realizzato i suoi sogni di maternità e ha dato alla luce tre bambini, che le hanno portato a mettere su 45 chili con le sue gravidanze.

Comunque Melissa è contenta del suo percorso, infatti ha ringraziato il dottor Younan e gli ha fatto conoscere anche i suoi bellissimo figli, condividendo anche un foto sul suo profilo Instagram:

