margot-robbie,-suicide-squad:-“ho-dormito-con-il-cartonato-di-john-cena”

Margot Robbie, l’attrice ha rivelato un aneddoto in presenza del regista e del collega sul set di “The Suicide Squad”. La star ha dichiarato di aver dormito per ben due anni con un cartonato del suo nuovo collega John Cena.

Durante un’intervista a Jimmy Carter Live!, l’attrice che interpreta Harley Quinn, affiancata da James Gunn, ha fatto una rivelazione che scioccato il pubblico e tutti i suoi fan.

L’ex wrestler John Cena è coinvolto nella vicenda, infatti interpreterà un ruolo nel nuovo film della saga DC, senza filtri o peli sulla lingua l’attrice ha dichiarato di aver dormito per due anni con il cartonato di John Cena.

Nel corso della puntata l’attrice ha dichiarato di avere una passione sfegatata per il wrestling sin da quando era ragazzina, lo sport diffuso in tutta America, il quale è diventato l’emblema della nazione.

L’attrice guardava la WWE quando era ragazzina, crescendo ha smesso, negli anni si è ritrovata ad avere una relazione con un ragazzo che amava il wrestling, il suo idolo era proprio John Cena.

Proprio nel 21° compleanno dell’attrice, il suo fidanzato si è travestito da John Cena, per poi comprare un cartonato del wrestler per poi installarlo nella sua camera da letto.

Margot Robbie, ha dormito per ben due anni con il cartonato di John Cena

L’attrice si trovata in una condizione alquanto assurda, l’attrice ha dormito con il cartonato di John Cena installato nella sua camera. Per ben due anni quest’esperienza le ha lasciato il segno, durante l’intervista al Jimmy Carter Live! Ha raccontato di svegliarsi nel cuore della notte, per poi guardare il cartonato e pensare che c’era John Cena, perciò tutto andava bene.

L’attrice di Harley Quinn ha raccontato di esser stata combattuta se rivelare o meno l’episodio al suo nuovo collega sul set del film di Suicide Squad.

La voglia di condividere e riderci su ha prevalso, perciò l’attrice ha deciso di condividere l’episodio con l’ex wrestler, dopo aver raccontato l’episodio con gli attori e i lavoratori sul set, tutta la produzione ha regalato a John Cena un cartonato di Harley Quinn. Il film The Suicide Squad andrà in onda nella sale il 5 Agosto 2021.

