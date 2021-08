laura-chiatti-in-crisi-con-marco-bocci?-la-risposta-toglie-i-dubbi

Con un post Instagram Laura Chiatti toglie tutti i dubbi circa le voci di una possibile separazione dal marito Marco Bocci. Ecco come

Da qualche giorno, anzi da qualche settimana gli esperti di gossip segnalaziono una situazione di profonda crisi tra la bella a brava attrice umbra, Laura Chiatti, ed il marito l’altrettanto bello e bravo, anche lui umbro, l’attore Marco Bocci.

I due sono marito e moglie dal 5 luglio 2014. Un matrimonio nato da un vero e proprio colpo di fulmine che li ha colpiti al cuore a Natale del 2013. Dall’unione di Laura e Marco sono nati Enea, il 22 gennaio 2015 e Pablo venuto alla luce l’8 luglio 2016.

La coppia, nonostante gli innumerevoli impegni professionali, peraltro di grande livello, della seconda parte degli Anni Dieci del nuovo Millennio, è sempre stata molto unita e compatta. Ed ha quindi sorpreso ed allarmato tutti l’evidente distanza tra i due, soprattutto sui social, degli ultimi tempi. In particolare agli esperti di gossip non è sfuggito, lo scorso 5 luglio, l’assenza di celebrazioni e riferimenti ai setti anni di matrimonio.

Ma non solo. Una vicina di casa della coppia ha rivelato ad una nota rivista di settore che i due fanno vite separate e che si incrociano solo per il bene dei figli. Da segnalare, in parallelo, il grande dimagrimento di Laura Chiatti.

Laura Chiatti e Marco Bocci: l’attrice fa chiarezza sulla crisi

Ma come spesso accade in casi come questi sono direttamente i protagonisti a mettere a tacere i gossip. Nello specifico ci ha pensato Laura Chiatti che nel corso della giornata di sabato 31 luglio ha messo online su Instagram un post dai contenuti inequivocabili.

Nel post comparso sul popolare social network Laura Chiatti ha inserito un proprio selfie con una canotta da basket Adidas. L’attrice di Castiglione del Lago è appassionatissima della disciplina ed in passato è stata fidanzata con il cestista della Fortitudo Bologna Davide Lemma.

Chiarissimo il commento a corredo. “I regali azzeccati di Marco Bocci”. Un evidente segnale di affetto, condivisione e complicità. Dopo di che, e va detto ad onor del vero, non è tutto oro quello che luccica. La coppia è in crisi, vive la classica difficoltà del “settimo anno” ma non ha nessuna intenzione di esaurire il proprio percorso. Anche per amore dei piccoli. Quanto al dimagrimento di Laura Chiatti è banalmente l’effetto di un drastico cambio di dieta dovuto alla scoperte di una serie di allergie alimentari.

