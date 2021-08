Guerino Moffa Instagram è il regno del Tiny House Movement ambiente pulito e sano

Il concetto è semplice: impattare meno sull’ambiente significa farci più piccoli, consumare meno, occupare meno. E così la corsa a una casa più grande può invertirsi per amore della natura, in più sensi, ma anche per amore della libertà, perché tra i concetti alla base del Tiny House Movement c’è anche lo sgravarsi dai fardelli, il vivere in leggerezza, poco ancorati ai luoghi e alle cose.

Dopo la spinta green, c’è il Covid. Una ragione in più per circondarsi di verde, e selezionare il vicinato. Con lo smartworking e i nomadi digitali col vento in poppa, naturale che il movimento dei minimalisti si diffonda, dopo che anche Ikea ha messo in vendita la sua mini casa, acquistabile con (54.000 euro) o senza (40.300 euro) arredamento.

© Ikea

La casetta Ikea è su ruote, si aggancia e si lascia trainare comodamente. Ha una superficie di 17,37 metri quadri ed è proprio stata pensata per rispondere alla voglia di un’edilizia sostenibile che rispetti l’ambiente. Dispone di una camera da letto, un soggiorno, una cucina e un bagno. Spazi minimalisti, materiali ecologici e resistenti, può arricchirsi con pannelli solari, luci a LED e termo pannelli. Ha servizi igienici di compostaggio e una fornitura di acqua riscaldata su richiesta, alimentata dal rimorchio. La graziosa casetta può ospitare fino a 2 persone. La versione originale, invece, ha un divano letto che offre spazio anche per più occupanti.

L’esterno è scuro perché rivestito in legno trattato con l’antica tecnica giapponese “Shou Sugi Ban”, ovvero il legno viene bruciato con una fiamma per proteggere il materiale. Ecologica, naturale, facile da attuare, duratura nel tempo sostituisce i tanti prodotti chimici più comuni da noi: resine, plastiche, vernici, lacche, impregnanti, conservanti, oli.

© Ikea

Qui si può esplorare la casa virtualmente e dato che ci siete sostenere un quiz sulla sostenibilità, con azioni consigliate per creare una vita quotidiana più sostenibile e link personalizzati ai prodotti Ikea in base ai risultati. Insomma, un marketing green ben pensato.

Instagram è il regno del Tiny House Movement, ma non mancano riferimenti letterari come Tiny House. Il senso è: Live small, dream big… perché è innegabile che la cura legata al possesso di tanti oggetti ci affossa la mente e indebolisce le energie. Vivere con l’indispensabile serve, in altre parole, a far crescere il cervello.

Casa Thoreaus

“Sono andato nei boschi perché volevo vivere deliberatamente” disse lo scrittore e filosofo americano Henry David Thoreau, riguardo il suo periodo di isolamento in una minuscola capanna a Walden Pond, nello stato americano del Massachusetts, tra il 1845 e il 1847.

L’idea di vivere in piccole case ha preso piede negli Stati Uniti negli anni ’70, con le persone che volevano ridimensionarsi e vivere in un modo più rispettoso dell’ambiente. E nel 2018 è arrivata l’ufficialità, con l’International Residential Code – che regola i requisiti edilizi per le case abitabili negli Usa – a definire casa ogni unità abitativa che parta da 37 metri quadrati.

La Germania, uno dei Paesi più sensibile all’ambiente di tutto il mondo, è oggi la patria del movimento. Ce ne sono diverse migliaia, soprattutto nei boschi del sud, ma è stato solo nel 2017 che la Germania ha ottenuto il suo primo Tiny House Village nel distretto bavarese di Mehlmeisel. La comunità è composta di circa 30 persone e gestisce anche un Tiny House Hotel dove gli ospiti possono venire e sperimentare la vita semplice. Una bella idea, tanto per iniziare, e faremo altri esempi a seguire.

In Germania, i ribelli ambientalisti formano colonie di Tiny Houses. La più famosa è quella nata nel 2012, dopo che la foresta di Hambach, nella Germania occidentale, è stata destinata all’espansione di una miniera di carbone. Alcuni attivisti hanno occupato il bosco, costruendo e vivendo in case sugli alberi per prevenire la distruzione dell’antico habitat naturale.

Igluhut, un’abitazione del Tiny House Village in Germania (Photo: tinyhousevillage.de)

Ma le casette possono tranquillamente popolare una città, offrendo un modo di vivere alternativo per chi non può permettersi affitti elevati, o, come detto, per scelta filosofica. A Berlino, minuscole case galleggianti offrono alloggi compatti e alternativi per chi vuole ridurre la propria impronta di carbonio, con servizi igienici ecologici e rifiuti ridotti al minimo. Oltre ad essere ecologiche e più economiche da produrre rispetto a una casa tradizionale, le case minuscole sono state utilizzate anche per combattere il crescente problema dei senzatetto in molti paesi occidentali. Gli Stati Uniti hanno più di 100 minuscoli villaggi di case che forniscono alloggi di transizione a chi ne ha bisogno. Ma questa è un’altra storia.

C’è chi, in piccole case, ha raggiunto l’autosufficienza energetica, grazie ai pannelli solari, e uscendo così dalla rete e dalle sue bollette. Secondo un sondaggio di fine 2020, dunque in piena pandemia, più della metà degli americani ha dichiarato che prenderebbe in considerazione l’idea di vivere in una casa minuscola, per tutti questi motivi.

Se volete rendervi conto di cosa stiamo parlando, un fine settimana può bastare. Host Unusual riunisce alcune delle gemme nascoste più straordinarie sparse per il mondo. Potete trovare una navicella spaziale ecologica progettata da un architetto, che ha pensato a tutto il comfort per una fuga fuori dal mondo, nei boschi del West Sussex, in Inghilterra. Oppure potete optare per uno scintillante quanto minimalista rifugio, con la possibilità di guardare l’aurora boreale direttamente dal letto, nel Glass Cottage Iceland, circondato da uno scenario vulcanico aspro e incantevole. In Grecia, nella stupenda penisola di Kassandra di Halkidiki un trio di iHouses creano un vero e proprio paradiso in legno e vetro, sostenibile, e sapientemente realizzato per portare il lusso minimalista a un livello spettacolare.