bettie-jo-elmore:-la-sua-vita-dopo-vite-al-limite

Come si è evoluta la vita di Bettie Elmore, è riuscita a perdere peso e risolvere le controversie con suo marito Joshua?

Nel programma di “Vite al Limite” nessun percorso di perdita di peso è facile, anche con l’aiuto della chirurgia bariatrica. Gli interventi di bypass gastrico e gastrectomia non sono soluzioni rapide, nonostante quello che il mondo dello spettacolo vuole dimostrare, ma un percorso lento e doloroso che i protagonisti di ogni puntata della serie devono fare. O dovrebbero.

Molto spesso però oltre alla difficoltà di perdere peso i soggetti devono affrontare delle situazioni ancora più drammatica. Un esempio è Bettie Jo Elmore, apparsa nella terza stagione nel 2015, dove l’allora ventiseienne pesava 296 chili. Dopo un trauma personale ha perso abbastanza peso da qualificarsi per un intervento di bypass gastrico. Il marito Joshua però dopo quest’evoluzione della situazione sta avendo paura di perdere Bettiem, pensando che dopo l’intervento non avrà più bisogno di lui per vivere. Dopo il suo intervento chirurgico, il peso di Bettie Jo è sceso a 201 chili, e ha continuato a lavorare per raggiungere il suo obiettivo.

In un’intervista alla donna nel 2016, i medici hanno scoperto che Bettie Jo aveva una grande massa alla base della sua spina dorsale: la donna era incinta. Queso però ha reso le cose spaventosamente complicate:”Più il bambino diventa grande, più preme sulla massa ossea sulla mia colonna vertebrale”, ha spiegato Bettie Jo, “Sono già una gravidanza ad alto rischio, quindi molte cose potrebbero andare storte”, afferma la donna.

La protagonista della puntata “Vite al limite” ha dovuto scegliere tra rimuovere la massa, quindi perdere il suo bambino, o lasciarlo dov’era il che avrebbe aumentato il suo rischio di paralisi. Bettien ha scelto di mettere la vita del suo bambino al di sopra della sua, rinunciando all’intervento chirurgico. Sebbene il suo medico le avesse assegnato il riposo a letto per il resto della gravidanza, ce l’ha fatta, grazie anche alle curea amorevoli di suo marito Josh. Bettie Jo così ha annunciato che il loro figlio Preston Isaiah è nato sano e salvo il 10 agosto 2016.

POTREBBE INTERESSARTI: Bettie Jo Elmore: dramma a Vite al limite, poteva non farcela

Seguendo i post di Bettie Jo sul suo profilo Instagram sembra molto più felice, condividendo le foto di suo marito e suo figlio e parlando di ricette salutari. Lei e Josh hanno festeggiato il loro decimo anniversario di matrimonio il 3 marzo.

Ecco come sono ora Bettie e suo marito Joshua:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bettiejo*N*Josh (@bettiejosue)

The post Bettie Jo Elmore: la sua vita dopo Vite al limite appeared first on Ck12 Giornale.