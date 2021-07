Sono a un passo dall’addio Marco Bocci e Laura Chiatti. L’attore è andato via di casa in attesa di prendere una decisione definitiva

Anche le coppie vip rimangono vittime della crisi del settimo anno: Laura Chiatti e Marco Bocci, che recentemente hanno festeggiato il settimo anniversario di matrimonio, stanno attraversando una profonda crisi coniugale che sembra peggiorare di giorno in giorno. Infatti, secondo la clamorosa indiscrezione rilanciata dal settimanale “Nuovo”, la star di “Squadra Antimafia” da circa tre mesi avrebbe abbondonato la casa in Umbria che condivideva con la moglie Laura Chiatti e i loro due bambini, Enea e Pablo, per trasferirsi in un altro alloggio in attesa di compiere una scelta definitiva.

“Che io sappia fanno, da tempo vite separate”, ha assicurato la fonte al settimanale diretta da Riccardo Signoretti. Al momento i diretti interessati preferiscono trincerarsi dietro il silenzio: dunque, nessuna conferma e nessuna smentita.

Verso l’addio Marco Bocci e Laura Chiatti. “Lui è andato via di casa”. La gelosia eccessiva dell’attrice la causa del loro allontanamento

Laura Chiatti e Marco Bocci si sono sposati il 5 luglio 2014, dopo soli sei mesi di fidanzamento, poco dopo, nel 2015, hanno allargato la famiglia con la nascita del primogenito Enea mentre l’anno dopo è arrivato Pablo (chiamato così in onore del poeta cileno Neruda, molto amato da entrambi i genitori). E’ la gelosia eccessiva della bionda attrice, alimentata negli ultimi tempi dal rapporto speciale che il marito Marco Bocci avrebbe imbastito con una collega sul set, a minare pericolosamente il matrimonio di una delle coppie più ammirate e invidiate dello spettacolo italiano.

Una complicità che Laura mal digerisce al punto tale che avrebbe fatto al padre dei suoi due figli una scenata di gelosia. Da qui sarebbero nate incomprensioni e litigi che avrebbero allontanato giorno dopo giorno Laura Chiatti e Marco Bocci tanto che i due sarebbero ai ferri corti, addirittura a un passo dal divorzio.

