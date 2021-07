Stasera andrà in scena la 25esima edizione del Trofeo “Berlusconi”: a contenderselo il Monza e una Juventus orfana di Cristiano Ronaldo

E’ l’unico degli storici tornei estivi che aiutavano i tifosi a vincere la nostalgia del calcio durante i mesi che precedevano l’inizio della nuova stagione agonistica ancora in calendario: stiamo parlando del Trofeo “Luigi Berlusconi”, dedicato alla memoria del padre del leader di Forza Italia nonché storico Presidente del Milan dei record, attuale proprietario del Monza calcio, che stasera, alle ore 21.00, dopo 6 anni torna ad animare l’estate calcistica italiana. A sfidare il Monza, che ha sostituito il Milan da quando l’ex Presidente del Consiglio non ne è più l’azionista di maggioranza, sarà la Juventus che ha riabbracciato il tecnico Massimiliano Allegri ma che sarà orfana di Cristiano Ronaldo.

Secondo impegno dell’estate per la Juventus, tornata, come detto, nella mani di Massimiliano Allegri dopo un biennio in cui si sono alternati sulla panchina bianconera Maurizio Sarri, attuale tecnico della Lazio, e Andrea Pirlo. Le ultime due formazioni a contendersi il Trofeo “Luigi Berlusconi”, giunto alla 25 edizione, sono state quelle del Milan e dell’Inter, con i nerazzurri vittoriosi grazie a un gol di Kondogbia. Il match sarà per la Juventus, che nel frattempo ha ritrovato tutti i propri tesserati impegnati in Copa America e a Euro 2020, un test più probante di quello contro il Cesena, chiuso con una vittoria per 3-1. Anche per il Monza la sfida sarà un banco di prova per testare le sue ambizioni di promozione in Serie A dopo averla sfiorata, sfumata ai play-off, nella stagione appena andata in archivio.

Trofeo “Berlusconi”, il Monza sfida la Juventus: non c’è Cristiano Ronaldo. Dove vederlo

Il match Juventus-Monza, valido per il Trofeo Berlusconi 2021, in programma stasera, sabato 31 luglio, con fischio d’inizio alle ore 21.00, nella cornice dell’U-Power Stadium di Monza, verrà trasmesso da Mediaset e sarà visibile in diretta tv su Italia Uno. In alternativa, la sfida può essere seguita anche in diretta streaming. La visione su smartphone, tablet, pc e smart tv è possibile tramite il servizio Mediaset Play.

