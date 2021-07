Terza dose vaccino Covid: chi deve farla e quando sarà disponibile

Vaccino, Crisanti: “Terza dose? Devono essere studiati i dati”. Mentre il governo Draghi afferma che potrebbe essere consigliato per alcune categorie.

Il Governo italiano è intenzionato ad adottare la strategia israeliana invitando gli over 60 a sottoporsi alla terza dose del vaccino. Infatti il primo ministro israeliano Naftali Bennet ha invitato i suoi cittadini ad effettuare una nuova dose di vaccino per cercare di eliminare il coronavirus in Israele. In Italia invece il dibattito è ancora aperto. La campagna di vaccinazione però ancora non è conclusa e sono ancora tanti gli italiani in attesa della seconda dose. Nel frattempo la Food and Drug Administration (FDA) l’ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, preferisce aspettare prima di dichiarare necessaria una terza dose di vaccino.

Per il governo Draghi comunque l’obiettivo resta solo uno: uscire fuori dalla pandemia e avere il prima possibile all’immunità. Il piano riguardo il terzo richiamo è somministrarla a 12 mesi dalla seconda, e potrebbe essere somministrata alle categorie più fragili. Comunque per ora sono tutte ipotesi perché il Governo italiano non si è ancora pronunciato su un possibile richiamo.

Nel frattempo l’azienda Pfizer ha già presentato uno studio sugli effetti di una terza dose del vaccino per scongiurare eventuali richiami. Comunque si è evidenziato in base aiaa primi dati, che il terzo richiamo aumenterebbe gli anticorpi di cinque volte nei giovani e di undici volte negli anziani.

Gli esperti, del calibro di Sergio Abrignani, docente di immunologia all’Università Statale di Milano e membro del Comitato Tecnico Scientifico afferma che una nuova dose sarebbe una maggiore protezione contro le varianti , anche se non c’è nessun evidenza che dimostri che sia necessario sottoporsi ad una terza dose in tempi brevi.

Lo stesso afferma Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare all’università di Padova, il quale mette le mani avanti e afferma che prima di tutto devono essere studiati i dati. Mentre per quanto riguarda la variante Delta Crisanti afferma che la vaccinazione non sta completamente debellando il virus, ma sta aumentando gli asintomatici. Infatti dichiara che anche i vaccinati potrebbero risultare infertti dal Covid-19, ma con nessuno o pochi sintomi. Infine dichiara che coloro a rischio sono quelli che hanno effettuato una sola dose di vaccino che sono a rischio malattie gravi.

