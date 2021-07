Straordinaria Simona Quadarella! Una medaglia di bronzo negli 800 stile libero che ha il dolce sapore dell’oro

Le sconfitte non fanno mai piacere e quasi mai bene. Vi sono poi sconfitte che possono annichilirti perché arrivano in momenti in cui non dovrebbero mai arrivare. Per Simona Quadarella la sconfitta nella gara d’esordio nei 1500 sl potrebbe rischiare dell’inizio della fine olimpiade. Lei, campionessa del mondo della specialità, preferita per la vittoria finale, raggiunge soltanto una deludente quinta posizione.

Depressione? No. Non per lei, la ragazza che la mamma chiama “veleno” per come riesce a trasformarsi con cuffietta ed occhialetti dentro l’acqua. I 1500 sono andati, adesso si riparte con gli 800 sl. E Simana Quadarella riparte alla grande, con un bronzo finale che ha valore maggiore del metallo e lo ottiene con un 8’18”35 alle spalle dell’americana Katie Ledecky 8’12”57 e dell’australiana Ariarne Titmus da 8’13” 83.

La sua è la gara della maturità e dell’intelligenza tattica. Non si cura più di tanto della Ledecky e della Titmus, fa la sua gara procedendo con i suoi ritmi, difendendo con i denti quel terzo posto che equivale ad un oro. La rabbia, le lacrime che hanno accompagnato la prima prestazione a Tokyo 2020 sono soltanto un ricordo. Per la quasi ventitreenne romana, li compirà il 18 dicembre, la prossima consegna in Italia una medaglia nella specilità che fu dell’indimenticata Novella Calligaris.

Lo straordinario palmarès di Simona Quadarella

Simona Quadarella è l’azzurra che ha vinto più titoli individuali, ben 6, uno in più di Federica Pellegrini. Ai Mondiali a Gwangju 2019 vince l’oro nei 1500 sl e un argento negli 800, un bronzo nei 1500 sl a Budapest 2017.

Agli Europei vince l’oro nei 400-800-1500 sl a Glasgow 2018, la prima azzurra a realizzare una storica tripletta individuale, ancora oro nei 400-800-1500 e bronzo nella 4×200 a Budapest 2021.

In vasca 25 metri: 1 argento mondiale, 2 ori e un bronzo europei. Detiene il record italiano degli 800 con il tempo di 8’14”99) e 1500, 15’40”89. Ora si aggiunge un bronzo olimpico negli 800 sl.

“Sono testarda, mi piace vincere e riconfermarmi. Voglio riconfermare quello che faccio tutti gli anni. Anche mia madre mi ha sempre detto che quando sono in acqua sprizzo cattiveria”. Straordinaria Simona Quadarella, un passato che è già nella storia ed un futuro che le può regalare la leggenda.

