meteo-weekend:-acquazzoni-sparsi-al-nord-e-caldo-estremo-al-centro-sud

Meteo questo weekend prevede l’Italia spaccata tra nubifragi, grandine al Nord, mentre l’anticiclone africano porterà un clima rovente al Centro-Sud.

In questo weekend sabato 31 e domenica 1 agosto, l’Italia sta per attraversare un altro caldo africano in questa estate 2021, ma solo in alcune regioni. Infatti le aree settentrionali potranno essere interessati da pericolosi temporali con grandine al, mentre al centro-sud continuerà la fase di caldo intenso.

Questo e 31 luglio e 1 agosto il Centro-Sud Italia sarà caratterizzato dal caldo più intenso dell’intera stagione estiva che potranno spingersi fino ai 44 gradi. Inoltre a rendere più difficile la sopportazione di queste alte temperature ci penserà un elevato tasso di umidità che renderà l’aria ancora più afosa. Ecco nel dettaglio le regioni che saranno più interessate dal caldo.

Meteo Nord weekend

Il nord Italia sarà caratterizzato da acquazzoni e temporali dalle Alpi verso la Val Padana entro la prima serata, accompagnati da locali grandinate. Sabato e domenica in particolare i valori resteranno infatti più o meno fermi, con una maggiore presenza di nubi e qualche temporale, specie nella seconda parte della giornata. Temperature massime tra 30 e 35.

Centro e Sardegna

Sole e caldo caratterizzerà tutte le regioni del Centro Italia per l’intera giornata, solo alcune regioni della Sardegna saranno caratterizzate da nubi sparse. Ma a soffrire sarà pure il Centro–Nord, che non toccheranno punte così estreme di caldo, ma sarà l’afa a giocare un punto a sfavore per coloro che abitano quelle zone, la quale renderà l’aria e la calura assai pesante. Temperature stabili, massime comprese tra 35 e 38.

POTREBBE INTERESSARTI: L’Europa brucia, Spagna e Sardegna devastate dagli incendi

Sud e Sicilia

Nella giornata di venerdì e sabato il clima al Sud Italia sarà incandescente in particolare, sulla Sicilia e sulla Puglia, dove i termometri arriveranno a toccare valori almeno intorno ai 42 gradi centigradi. Nella giornata di domenica resterà la bollente atmosfera in tutto il Sud, con particolare impatto sulla Sicilia e la Puglia. Temperature massime stimate sui 45 gradi sulle pianure pugliesi.

The post Meteo weekend: acquazzoni sparsi al Nord e caldo estremo al Centro-Sud appeared first on Ck12 Giornale.