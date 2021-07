Mauro Nespoli in finale per l’oro nel tiro con l’arco! Dopo l’oro a squadre a Londra 2012 ora la grande sfida individuale per aggiudicarsi la medaglia più ambita

Mauro Nespoli e l’oro olimpico. Mai così vicino. E’ stato oro olimpico nella gara a squadre a Londra, argento olimpico nel 2008 sempre nella gara a squadre. Questa volta c’è soltanto lui. Mauro Nespoli è alla sua quarta partecipazione olimpica ed uno score già impressionante che può diventare storico. L’arciere italiano, originario di Voghera, classe 1987, tra poco inizierà la sua sfida più importante.

La sua carriera in pillole

Una carriera che fin dagli esordi lasciava presagire grandi imprese. La sua prima medaglia è quella ottenuta ai Giochi della Gioventù, datata 1998. Anno 2002, prima convocazione nella nazionale juniores, mentre è del 2006 l’esordio nella nazionale seniores. Nel 2008 la sua prima Olimpiade: Pechino. Nel 2015, nella prima edizione dei Giochi Europei, disputati a Baku, in Azerbaigian, vince l’oro nel Mixed Team in coppia con l’azzurra Natalia Valeeva. Attualmente occupa ala posizione numero 24 del Ranking mondiale.

Il suo medagliere

1 oro a squadre alle Olimpiadi di Londra 2012

1 argento a squadre alle Olimpiadi di Pechino 2008

1 oro a squadre nella coppa del mondo

1 argento a squadre ai campionati del mondo indoor

2 bronzi a squadre ai campionati del mondo Targa

1 bronzo a squadre ai campionati europei Targa

1 oro individuale nella coppa europea giovanile Targa

3 bronzi a squadre nella coppa europea giovanile Targa

1 bronzo individuale nella coppa europea giovanile Targa

5 titoli italiani individuali

1 titolo italiano a squadre indoor 2003

1 argento ai campionati italiani Targa 2007

2 argenti ai campionati italiani indoor 2008

1 oro al trofeo internazionale di Nîmes 2007

1 vincitore Torneo tra i laghi (internazionale, Ternate) 2008

1 oro ai Primi Giochi Europei 2015 nel Mixed Team (con N.Valeeva)

