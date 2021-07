Chi è Edoardo Gabrielli, figlio di Tosca D’Aquino: Io e Te, la posta del cuore di Sandra Milo

Tosca D’Aquino, rivela il il suo grande amore, il suo secondo figlio Edoardo Gabrielli. Si racconta in un intervista a “Io e Te” su Rai 1.

Da qualche tempo la storica showgirl Sandra Milo conduce posta del cuore a “Io e Te”, il programma di Rai 1 dedicato ai buoni sentimenti, all’intimo racconto tra amici, agli amori e al romanticismo, ma anche alle icone popolari, agli usi e costumi e alle chiacchiere sotto l’ombrellone.

Sandra risponde in diretta, con la verve e spontaneità che la contraddistinguono, e in un’intervista afferma che spesso le persone la fermano per strada o al supermercato dicendole che la riconoscono per il suo programma. Milo in questa sua rubrica special risponde con la sua saggezza ai messaggi che arrivano da casa. Molte persone si affidano a lei, cercando dalla donna una soluzione per risolvere dei problemi personali.

Una delle persone intervistate è stata Tosca D’Aquino, attrice splendida e affascinante. Molto amata dal pubblico, l’artista incarna lo spirito della sua città di origine, il capoluogo campano. Tosca nonostante si sia da anni trasferita nella capitale italiana, è rimasta sempre legata a Napoli, interpretando molti ruoli in film e serie tv mantenendo la stessa bellezza di quando era giovane. La showgirl pubblica la sua bellezza e sensualità suo profilo Instagram,

Nella rubrica di Sandra Milo, D’Aquino rivela il suo unico e grande amore: suo figlio Edoardo Gabrielli (clicca qui per rivedere la puntata su Rai Play). Edoardo e suo fratello Francesco sono i due figli avuti da Tosca D’Aquino, nati da due relazioni diverse: Edoardo in particolare è nato dal matrimonio con Mauro Gabrielli nel 1998.

Tosca D’Aquino si confessa a Io e Te: “A casa mia sono una Merkel”

Pensando a Tosca D’Aquino si potrebbe pensare che anche dentro le mura domestica sia vivace e allegra proprio come si mostra sul palco. Ma nell’intervista a “Io e Te” afferma di essere “una fregatura”. Infatti la donna spiega che a casa sua vigono rigide regole, a partire dallo sport, agli orari, e la scuola. “Soltanto con la disciplina la vera natura dell’uomo può uscire fuori”, afferma Tosca.

