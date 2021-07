“one-shot”,-a porto-san-giorgio-(fermo) l’evento-sportivo-a sostegno-della-donazione-di-midollo-osseo

Spread the love











Gli ospiti – Gli ospiti dell’evento saranno Samantha Ciurluini, atleta della nazionale di pallavolo trapiantati, plurimedagliata agli ultimi World Transplant Games, unica trapiantata polmonare ad aver scalato oltre i 4000 metri; e Lorenzo Scarafoni, ex centravanti dell’Ascoli di Costantino Rozzi. Inoltre, per tutto il pomeriggio, ci sarà l’animazione di Radio FM con la live di Paolo Balestrieri.

A chi si rivolge l’evento? – A chiunque abbia voglia di mettersi in gioco, sportivi e non!

Perché questo nome? – L’iniziativa si chiama “One shot” perché è sola una la possibilità che ogni persona – tra i 18 e i 35 anni – ha per donare il midollo osseo. Nel corso del pomeriggio, chiunque desideri potrà scendere in campo per realizzare un tiro simbolico con il quale aiuterà a diffondere il messaggio: se hai tra i 18 e i 35 anni puoi entrare nella squadra dei potenziali donatori di midollo osseo iscrivendoti al Registro dei donatori. La compatibilità tra donatore e ricevente è solo 1 su 100.000. Il trapianto di midollo osseo può essere l’unica soluzione per guarire da malattie come leucemie, linfomi e mielomi.

Come partecipare? Lo spiegano gli organizzatori: “1. Vieni a trovarci domenica 25 luglio presso lo Chalet Barracuda di Porto San Giorgio, dalle 16 alle 20. 2. Con un contributo di 5 euro riceverai un gadget ‘One shot’ a scelta tra una t-shirt, una sacca o un cappello. Riceverai inoltre un biglietto con il quale durante il pomeriggio parteciperai all’estrazione di aperitivi omaggio. 3. Ora è il momento di realizzare il tuo tiro: entrando nel campo di gioco avrai la possibilità di cimentarti in un rigore, una schiacciata, un canestro”.

E ancora: “4. Scatta una foto o registra un breve video e pubblicali sui tuoi social con un testo che lanci il messaggio di ADMO, come questo Scendi in campo e realizza un tiro che può valere una vita: se hai tra i 18 e i 35 anni iscriviti al registro donatori di midollo osseo. Forse qualcuno sta aspettando proprio te! Informati e iscriviti su http://www.admomarche.it Utilizza gli hashtag #oneshot #untiroperlavita #sportivi finoalmidollo #admo e tagga la nostra pagina Facebook (ADMO Colline Fermane) e Instagram (admofermo). Se non hai profili social inviaci la foto o il video privatamente via WhatsApp al numero 348/9237118. Considereremo il tuo tag o l’invio della foto/video come autorizzazione alla sua condivisione o pubblicazione. 5. Nei giorni successivi all’evento i volontari ADMO visioneranno tutti i post e selezioneranno – il miglior post ADMO, cioè quello che meglio esprime il messaggio che ADMO vuole trasmettere; – la foto/video più originale, che con simpatia, stravaganza o particolare creatività sappia colpire nel segno sensibilizzando i giovani al dono”.

“I due migliori di ciascuna categoria saranno annunciati sui profili Facebook e Instagram di ADMO Colline Fermane e riceveranno un meraviglioso omaggio: un biglietto per il concerto di Colapesce e Dimartino del 4 Settembre 2021 a Servigliano. Se non sei un tipo sportivo puoi partecipare comunque alla sfida social pubblicando il tuo post. Con il tuo contributo, un gesto simbolico e la condivisione ci aiuterai a far sì che la speranza di poter continuare a vivere possa divenire concreta per un numero sempre maggiore di persone in attesa”, concludono gli organizzatori.

Mi piace: Mi piace Caricamento...