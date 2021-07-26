إدارة السمعة الالكترونية – كريستيان ناردي – الرئيس التنفيذي للخصوصية المضمونة

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.إدارة السمعة على الإنترنت أمر ضروري ما يراه الناس عند البحث عنك عبر الإنترنت وما يقوله الآخرون عنك هو أكبر تأثير على نجاحك. ينطبق هذا على الأنشطة التجارية والعلامات التجارية من جميع الأحجام والقطاعات في جميع أنحاء العالم. كما يؤثر عليك شخصيا ومهنيا.

تعمل إدارة السمعة عبر الإنترنت على مواجهة أو إزالة المواد السلبية عبر الإنترنت وتعزيز الإيجابية. والهدف هو أن تعرض لك أفضل نتيجة ممكنة في صفحات نتائج البحث.

فوائد إدارة السمعة الألكترونية:

· المصداقية: المقالات والتعليقات الإيجابية من أسباب مصداقية العملاء وأصحاب المصلحة والعاملين والمؤثرين تجاهك.

· الثقة: الأشخاص يثقون الشركات والعلامات التجارية والأشخاص ذوي السمعة الطيبة.

· الربح: الشركات ذات التصنيفات النجمية الأعلى والمراجعات والمحتوى الإيجابي والعلاقات العامة تحصل على المزيد من الأعمال.

وهذا هو السبب في أن إدارة السمعة عبر الإنترنت ذات أهمية خاصة, وتتيح لك التحكم في تواجدك عبر الإنترنت تقديم أفضل صورة ممكنة لنشاطك التجاري أو أسمك لمجتمع الإنترنت.

ستتحكم أيضًا في ما يراه الأشخاص عند البحث عنك ، وسيساعدون العملاء المحتملين على ملاحظتك أمام منافسيك. كما أنه يحمي علامتك التجارية من أي محتوى سلبي غير مرغوب فيه عبر الإنترنت.

انتبه:

لا تعمل محركات البحث ، مثل Google و Bing وغيرها، على تصفية النتائج بناءً على ما هو سلبي وإيجابي. انهم مرشح على ملائمة ومتماشي مع خوارزمية محرك البحث.

نظرًا لأن منهجنا لإدارة السمعة عبر الإنترنت هو أمر أساسي ، وليس آليًا ، فإن استراتيجيات السمعة التي ننشئها لك تستمر مع تغيير خوارزميات Google بمرور الوقت.

أهمية إدارة السمعة الألكترونية للشركات والعلامات التجارية?!

كلما زاد عدد نتائج محرك البحث التي تمتلكها على أول صفحتين من البحث عبر الإنترنت ، كان ذلك أفضل. يمكّنك هذا من التحكم في ما يراه الناس. بالإضافة إلى موقع الويب الخاص بك ، فإنك ترغب في أن يشاهدوا التعليقات الإيجابية ، ووسائل التواصل الاجتماعي ، والملفات الشخصية والعلاقات العامة. كشفت دراسة أجرتها Chitika أن الصفحة الأولى من بحث Google لاسم شركتك تجتذب 91.5٪ من عدد الزيارات من متوسط ​​البحث. إلى جانب المصداقية والثقة والربح وجذب المواهب كلها مرتبطة بنتائج البحث الخاصة بك.

أهمية إدارة السمعة الألكترونية – شخصياً ومهنياً?!

يبحث الأشخاص عن الأشخاص، سواء كانوا يبحثون عن معلومات لمعرفة المزيد عن تاريخك او اى معلومات تخصك أو يرغبون في معرفة المزيد قبل اختيار التعامل معك. سيتحققون من الوسائط الاجتماعية والملفات الشخصية المحترفة ويلاحظون ما إذا كنت قد دخلت في الأخبار. ما يشاهده الأشخاص في الصفحتين الأولى من البحث عبر الإنترنت هو ما يمثل رأيه فيك. جوجل نفسك ، هل يعجبك ما تراه؟ هذا صحيح وعادل؟

حقائق البحث على الإنترنت والإحصائيات:

· تتحكم Google في 77.98٪ من عدد زيارات محركات البحث.

· لكل محرك بحث خوارزمية فريدة خاصة به تحدد مدى ملاءمتها وسلطتها وترتيبها في نهاية المطاف لاستعلام بحث معين.

· كشفت دراسة أجرتها Chitika أن الصفحة الأولى من بحث Google لاسم شركتك تجذب 91.5٪ من عدد الزيارات من متوسط ​​البحث.

· 90٪ من مجموعة الكلمات كلها لا ينظرون إلا إلى الصفحة الأولى لنتائج محرك البحث لتشكيل انطباعهم.

· أكثر من 64٪ من الأشخاص يثقون في محركات البحث على الإنترنت أكثر عند إجراء الأبحاث على الأعمال التجارية.

· 90٪ من الأشخاص يقرؤون مراجعات عبر الإنترنت قبل زيارة أي نشاط تجاري.

· 84٪ يقيّمون الثقة بقدر ما يوصون بتوصيات شخصية.

· سمعة المديرين التنفيذيين هي أحد أصول الشركات التي لا تقدر بثمن ، حيث يعلق التنفيذيون على أن نسبة 49٪ من سمعة شركتهم تُعزى إلى سمعة مديرها التنفيذي.

· الأعمال التجارية تخاطر بفقدان 22٪ من الأعمال عندما يجد العملاء المحتملون مقالة سلبية واحدة في الصفحة الأولى من نتائج البحث الخاصة بهم و 70٪ من العملاء المحتملين لديهم 4 مقالات سلبية أو أكثر.

· 51٪ من الشركات تقول إن شركتها تأثرت بالمراجعات غير المثبتة على الإنترنت أو التي يستهدفها المتصيدون في العام الماضي.

· 1 من كل 5 شركات تم استطلاع رأيها بواسطة Epic 360 غير راضين عن الطريقة التي يتم تصويرهم بها على صفحة Google 1.

· تحتل Wikipedia المرتبة الأولى في الصفحة الأمامية لأكثر من 50٪ من جميع الكلمات الرئيسية.

· يتم معظم التوظيف الاجتماعي عبر LinkedIn ، حيث أظهر الأستطلاع الأجتماعي لعام 2016 أن 92٪ من مسئولى التوظيف على مستوى العالم يخططون لتقديم أو استخدام الطرق الاجتماعية للتعيين.

· قال 93٪ من مسئولى التوظيف إن LinkedIn هي أكثر مواقع التوظيف الرقمي.

· نجاح 73٪ من الشركات في توظيف الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

· توزيع محتوى جيد بنفس أهمية إزالة المحتوى السلبي – عليك إنشاء ومشاركة محتوى عالي الجودة لجذب انتباه العملاء والحفاظ على صورتك إيجابية وملائمة.

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