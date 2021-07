Niederstätter Academy ed EduC.A. insieme per formare gli operai di domani

Spread the love











La Niederstätter Academy di Castelli Calepio, in provincia di Bergamo, si allarga e apre le sue porte ad un nuovo partner. Il nuovo hub di Niederstätter, l’azienda altoatesina leader del Nordest nel mercato dei macchinari edili e da costruzione e che offre servizi a 360° per l’edilizia e non solo, ospiterà nei suoi spazi i corsi di sicurezza sul lavoro per attrezzature edili in partnership con EduC.A., società che si occupa di corsi di formazione sulla sicurezza con l’obiettivo di creare valore per le aziende attraverso la crescita professionale delle persone. Uno dei preziosi obiettivi della collaborazione è quello di promuovere una nuova cultura della sicurezza in cantiere, ma non solo. I corsi che verranno proposti sono realizzati su misura e in base alle caratteristiche dell’azienda, puntano a trasmettere al lavoratore le buone pratiche per evitare incidenti e situazioni di pericolo, lavorando in un’ottica preventiva. Ogni corso affronta diverse case history progettate ad hoc attraverso metodologie interattive. I corsi sono rivolti prevalentemente alle numerose aziende locali, industriali e artigianali.

“Siamo davvero molto soddisfatti della nuova collaborazione stretta, perché siamo convinti che offra valore alla nostra academy e dia impulsi nuovi ad una tematica che non sempre viene messa al primo posto – spiega Daniela Niederstätter, membro del consiglio aziendale -. Ora vogliamo offrire a tutte le aziende la possibilità di formare i propri dipendenti e preparali ad ogni eventuale situazione sul posto di lavoro”.

La partnership con EduC.A

EduC.A. è una realtà nata nel 2012 che nel tempo si è specializzata soprattutto nei corsi per il settore industriale e manifatturiero. Nel 2016 ha aperto a Bergamo il primo campus EduC.A., con l’obiettivo di unire nella stessa sede sia la parte teorica in aula, che le esercitazioni specifiche della formazione pratica. Il campus si presenta come un vero e proprio sito produttivo che permette di personalizzare ogni corso su misura dei rischi e di ogni cliente e di ogni corso. Questa esperienza ha permesso nel 2019 di ampliare gli spazi e di inaugurare un secondo e più ampio Campus di 1.400 metri quadrati.

Mirko Rottoli – amministratore unico di EduC.A. – conferma l’entusiasmo: “Scegliamo con cura i nostri partner, e con Niederstätter non ci sono stati dubbi. Abbiamo la stessa filosofia di miglioramento e crescita continua, nella convinzione che la formazione sulla sicurezza sia il punto di partenza per diffondere una filosofia del vivere bene, della salute, del benessere. L’obiettivo non è solo un lavoratore sicuro, ma un uomo sicuro!”.

Ora l’attenzione è riservata anche al settore edile grazie alla nuova sinergia con la Niederstätter Academy, vera e propria accademia per i gruisti e operatori di domani. In questo modo sarà possibile coprire un raggio di clientela più ampio ed offrire un servizio completo a 360 gradi, scambiandosi conoscenze e know-how, elaborando nuove lezioni e pacchetti in base anche alle mansioni dei lavoratori. Sarà Niederstätter a mettere a disposizione i macchinari per le esercitazioni.

La sede lombarda e i servizi

Per quanto riguarda il settore delle gru, la filiale offrirà sin da subito un’intera gamma di servizi che va dalla progettazione al trasporto, fino all’assemblaggio e l’assistenza. Verranno offerti però anche altri sevizi Niederstätter, come ad esempio la vendita e il noleggio di macchine da lavoro di alta qualità, la progettazione e la realizzazione di edifici con i container, ma anche il supporto nella richiesta di contributi e sgravi fiscali per un finanziamento ottimale al momento dell’acquisto. Per quanto riguarda il noleggio, Niederstätter dispone già di circa 300 macchine nel suo parco mezzi, un numero che sarà ulteriormente incrementato nei prossimi anni grazie a investimenti lungimiranti nelle più recenti tecnologie. Niederstätter offre anche un sistema di offerta di container di alta qualità per una vasta gamma di applicazioni: nell’edilizia scolastica come uffici, strutture sanitarie per eventi, magazzini, cantieri, nella protezione civile o come soluzioni permanenti.

