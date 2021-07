Touch è il tema della Smemo 2022.

La nuova Smemo è dedicata al desiderio e al bisogno di toccare con mano ma anche di rimanere in contatto con il touch di uno schermo. Hanno raccontato questo desiderio e tutto ciò che ha significato tantissimi amici, quelli nuovi come Luciano Spinelli, Ermal Meta, Alessandro Bastoni, Mia Canestrini, Giulia Steffenini, Fresh Mula, Germano Lanzoni, Sofia Gottardi, Djarah Kan, Cara, Samuel Heron Costa… e quelli di sempre, Claudio Bisio, Luciano Ligabue, Lorenzo Jovanotti, Gino Strada. Anche per il 2022, Smemoranda è l’unico diario a Emissioni Zero prodotto al 100% in Italia. La Smemo è sempre più connessa: i contenuti del diario continuano su SmemoApp! Torna Smemo X Octopus: la special edition abbracciata dagli iconici tentacoli di Octopus Brand!

, all’interno ha scritto: “Sei arrivata in punta di piedi, hai seminato buio, dolore e tristezza. Continui a essere tra di noi, ma nessuno ti vuole, sparisci, vattene! Giorno dopo giorno ci hai rubato un anno, migliaia di sorrisi, di abbracci, coccole, baci, carezze, sguardi, amicizia… sempre a distanza, quasi sempre mascherati, troppo spesso davanti a uno schermo a studiare o a sognare viaggi. Maledetta pandemia! Nella Smemoranda 2022 – che stiamo costruendo in questi giorni, siamo nel mese di febbraio – abbiamo voluto ospitare tanti giovani, dare loro spazio, farli scrivere o disegnare. Magari un giorno diventeranno conosciuti a tutti, non importa, di sicuro ognuno di loro aveva qualcosa di importante da dire. Quando questa Smemo TOUCH! a settembre invaderà le scuole d’Italia, ci auguriamo tanto che l’emergenza sarà superata e ci si potrà finalmente toccare, stringersi la mano, andare in vacanza e baciarsi tanto.Addio, maledetta pandemia, lo ribadisco: non ti dimenticheremo facilmente, ma stanne certa, alla fine vinceremo noi, la nostra voglia di vivere, il desiderio di realizzare i nostri sogni. Nulla e nessuno potrà impedircelo”.Milano, luglio 2021È Touch! Il tema del Diario 2022 di Smemoranda. Toccare per conoscere. Toccare per trasmettere. “Toccare per amore” si legge nell’introduzione di Gino&Michele.

Nella nuova Smemo, sempre più connessa fuori e dentro la rete, scrivono come ogni anno tantissimi collaboratori provenienti dal mondo della cultura, dell’intrattenimento, dello sport e dell’impegno sociale. In questa edizione, accanto agli amici storici, si sono aggiunte un sacco di giovani new entry: alcune già note, altre ancora da scoprire, provenienti dai social o meno. Ognuno di loro ha raccontato quanta voglia c’è di tornare a incontrarsi dal vivo con gli amici, nello sport, nei concerti, ma anche quanto il touch di uno schermo digitale sia stato importante per rimanere in contatto in questi mesi difficili.

Dentro la Smemo 2022 ci sono un mucchio di cose: tante citazioni da serie tv, film, libri, musica pronte per essere condivise sui social, l’oroscopo cinico e romantico di Giovanna Donini – alias Giodo – con i disegni del fumettista Sergio Ponchione. E ancora le Strip dei disegnatori più amati, le citazioni, le migliori battute d’autore o pescate in rete. E poi i bigliettini a strappo, il countdown per sapere quanto manca alla fine della scuola, gli adesivi, e come sempre tante pagine libere. Non potevano mancare i giochi, i cruciverba e i rompicapo.

Hanno scritto sulla Smemo 2022 (*new entry!):

Bebe Vio, iPantellas, Luciano Spinelli*, Roberto Saviano, M¥SS KETA, Ermal Meta*, Ernia, Federica Gasbarro, Alessandro Bastoni*, Teresa Mannino, Luciano Ligabue, Mia Canestrini*, Lorenzo Jovanotti, Mattiz*, Ninna*, Davide Calgaro, Nina Zilli, Filippo Tortu, Pinguini Tattici Nucleari, Gino Strada, Claudio Bisio, Antonio Albanese, Radioimmaginaria, Giulia Steffenini*, Fresh Mula*, Niccolò Govoni, Licia Troisi, Germano Lanzoni*, Charlie Charles, Sofia Gottardi*, Djarah Kan*, Fraffrog e RichardHTT, Cara*, Samuel Heron Costa*, Annagaia Marchioro*, Daw e Dado, Mangaka96, Captain Blazer*, Cristina Chirichella*, Ivan Zaytsev*, Enrico Bertolino.

Hanno disegnato le loro Stories sulla Smemo 2022 (*new entry!):

Ale e Cucca*, Altan, Angelini, Bertolotti e De Pirro, Bevilacqua, Caviglia, Coletto, Creanza, D’Agnano*, Daw, Deco, De Donno, Guarnaccia, Lise e Talami, Maicol & Mirco, Marilungo, Menetti, Migneco e Amlo, Natangelo, Persichetti Bros, Ponchione, Triolo e Freschi, Noemi Vola*.

La Smemo e i mondi digitali

Il diario è connesso con i mondi digitali dei ragazzi attraverso i propri canali web: il sito smemoranda.it; i social Instagram, Facebook, Twitter e Youtube che raggiungono oltre 2 milioni di impression settimanali.

Anche nel 2022 continua la collaborazione con Spotify: il profilo del diario sarà aggiornato nel corso dell’anno con playlist a tema selezionate dalla redazione e dai collaboratori. Si parte con la Playlist Smemo2022: ogni citazione musicale stampata sul diario è associata ad uno Spotify code, basta inquadrarlo sullo Smartphone con la app Spotify per ascoltare direttamente il brano! (da approvare)

La Smemo continua sullo smartphone con il numero WhatsApp ufficiale di Smemoranda (348 3989626): basterà scrivere il proprio segno zodiacale per ricevere l’oroscopo cinico del mese a cura di Giodo (Giovanna Donini). E non solo: tra le pagine del diario ci sono un sacco di INTERAZIONI su SMEMOAPP, il diario digitale di Smemoranda disponibile in una nuovissima versione dall’inizio del nuovo anno scolastico:

> Ogni sabato inquadra il QR Code a piè pagina e scopri le scritte sui muri più divertenti scovate in giro dalla community di Smemo!

> Sparse in tutto il diario ci sono le “ricorrenze letterarie”: alcune giornate dedicate alla celebrazione degli scrittori più celebri attraverso una loro citazione e un QR Code che porta a contenuti extra a cura di Feltrinelli Scuola;

> Inquadrando il QR code nel racconto di Giulia Steffenini (12 feb) si accede ad una sezione SmemoApp dedicata all’ Instant Journalism: una “call to write” per gli studenti che vogliono raccontare un pezzo della loro vita fuori e dentro la scuola;

> Inquadrando il QR code nel racconto di Federica Gasbarro (23 ott) si accede alla rubrica “We are eco friendly” firmata dalla green influencer in esclusiva su SmemoApp!

Concorso fotografico FEELtro con Telemaco di Jonas.

Nella nuova Smemo ci sono anche gli scatti vincitori del concorso fotografico FEELtro – fotografie dal tuo lockdown, un’iniziativa di Telemaco di Jonas, il Centro di psicoanalisi dell’adolescenza, in collaborazione con Smemoranda. FEELtro è nato per incoraggiare gli adolescenti ad esprimere le proprie emozioni in un momento difficile come quello della pandemia. Perché anche la più severa delle limitazioni, come l’impossibilità di stare accanto ai nostri amici, compagni e amori, potesse trasformarsi in un nuovo modo di stare insieme, in una nuova forma di condivisione e di libertà. Il risultato è una sorta di racconto collettivo che accorcia la distanza tra le persone e custodisce la memoria di questo tempo. Il tema del concorso è il dialogo tra esterno e interno, per vedere con nuovi occhi (un FEELtro speciale, dunque) lo spazio quotidiano ed esprimere così, attraverso le immagini, il proprio mondo interiore. Le quattro foto migliori, selezionate da una giuria composta da Cristina Muccioli, Settimio Benedusi e Paolo Giordano, sono pubblicate nel nuovo diario Smemoranda 2022.

Sfogliando la SMEMO 2022 si trovano anche

RUBRICA DI “SOPRAVVIVENZA LINGUISTICA” – Per tutto il diario pillole di sopravvivenza linguistica a cura di Vera Gheno: le parole sono importanti, eccome! #telodiceVera è l’hashtag attraverso il quale la sociolinguista più conosciuta del web dispensa consigli su come usarle al meglio;

INSERTI UMORISTICI “LE 5 COSE” – Quali sono i 5 compagni di classe peggiori? E i 5 prof? E i 5 bidelli? E le 5 cose da non fare o dire mai in classe? Da leggere, consultare, copiare! A cura di Giovanna Donini, autrice comica e contributor Smemoranda.

IL MONDO DEI MANGA – I fumetti di origine giapponese, un vero e proprio fenomeno culturale tra i ragazzi, entrano per la prima volta nella Smemo! A raccontarli è un super esperto: Mangaka96, al secolo Luca Molinaro, youtuber, autore e conoscitore della cultura nipponica. Alle matite, new entry tra i disegnatori, c’è Elisabetta Cifone, giovanissima autrice del manga “Ale e Cucca”. Tra le pagine della Smemo Alessia e Veronica, le due inseparabili amiche disegnate da Elisabetta Cifone, saranno alle prese con la DAD!

Smemo is Green

Smemoranda Group negli anni ha promosso e gestito, parallelamente al diario usato da 7 e più generazioni di studenti, numerosi progetti di sensibilizzazione, informazione e comunicazione, anche sul piano della responsabilità sociale, con specifico interesse per la tutela ambientale, nella quale Smemoranda è impegnata attivamente da molti anni con una produzione industriale improntata all’ecologismo e alla sostenibilità.

Anche per il 2022, Smemoranda è l’unico diario a Emissioni Zero prodotto al 100% in Italia: 160 mila alberi, piantati e gestiti dal Consorzio Forestale di Pavia per compensare le emissioni di CO2 nel demanio pubblico, sono sempre più grandi! Smemo continua a curare e a far crescere i suoi boschi nell’Oltrepò Pavese: li puoi visitare nei comuni di Pavia, Mezzana Bigli, Bastida Pancarana e Monticelli Pavese. Il progetto è Ecompany by EcoWay ( www.ecoway.it ), tutti i dettagli qui .

Smemo is special

Come ogni anno, accanto alle copertine classiche in tante varianti di colore, ci sono le Special Edition:

> TIE-DYE / Una Smemo dalle mille sfumature, super colorata e ispirata alle magliette dei figli dei fiori. La copertina è in tessuto con stampe psichedeliche, proprio come le t-shirt che impazzano sul web!

> RAINBOW / Una Smemo arcobaleno, simbolo di speranza, gioia e inclusione. Believe in your dreams è il claim stampato sulla copertina di questa special edition: i raggi dell’arcobaleno si irradiano sullo sfondo nero e colorano il taglio pagine per un anno pieno di emozioni!

> MIRROR ME / Una Smemo metallizzata e cangiante, dai riflessi iridescenti. Ispirata allo schermo dello smartphone, è la perfetta coprotagonista dei tuoi selfie!

> GOLD / Una Smemo preziosa come un lingotto: splende tutti l’anno con la copertina metallizzata e lucida effetto oro, ispirata allo stile bling bling della trap!

> OCTOPUS / Dopo il successo dello scorso anno, torna la Smemo abbracciata dagli iconici tentacoli di Octopus Brand, la prima special edition collaborativa realizzata insieme ad un brand di abbigliamento. Come Smemoranda, anche Octopus è nato dal basso ed è arrivato a conquistare il cuore di una generazione. Smemoranda X Octopus è realizzata con copertina in tessuto cangiante e label Octopus, con risguardi e stickers personalizzati! Per il 2022 la copertina si “sdoppia”: due varianti di colore (rosso e nero) con un pattern che arriva direttamente dalla collezione FW21 di Octopus.

Recycled: salviamo il mare dalla plastica, uno zaino alla volta!

L’amore di Smemoranda per l’ambiente ha preso forma anche in una linea per la scuola e il tempo libero che racconta l’anima di una generazione: quella dei ragazzi green. Un “patto” stretto con i suoi consumatori che Smemoranda ha intenzione di rispettare con tutti i suoi prodotti. È così che nasce Recycle: borse e zaini, bustine e accessori per la scuola e il tempo libero belli e utili, perché realizzati con tessuti ottenuti dal riciclo al 100% di bottiglie PET provenienti da aziende certificate. Recycle nasce per accompagnare i ragazzi di “Friday for Future”, movimento globale ispirato all’attivista Greta Thunberg, sia nella loro quotidianità che nei momenti speciali: ai concerti, al parco e alle proteste ambientaliste e, grazie ai dettagli catarinfrangenti, anche durante i viaggi e l’attività sportiva. Riciclare è necessario e possibile, per liberare i nostri mari dalla plastica, uno zaino alla volta.

LE SMEMO 2022

*/7 Colori per 10 varianti di copertina:

NERO

BLU

ROSA

BIANCO

PETROLIO

GIALLO FLUO

VERDE METALLIZZATO

*/3 formati: S (10×13,6) – M (11×15) – L (13×17,7)

*/4 Special Edition: disponibili nei formati:

Tye-Dye: M (11×15) – L (13×17,7)

Rainbow: M (11×15) – L (13×17,7)

Mirror me: M (11×15) – L (13X17,7)

Gold: L (13×17,7)

Octopus: M (11×15)

Altri prodotti:

– All Black Smemo 2022, la Smemo dedicata al Black Lives Matter: L (12x 16.5) (vedi scheda prodotto di seguito in allegato)

– Uni, l’agenda universitaria (vedi scheda prodotto di seguito in allegato)

– Random, il taccuino con le pagine bianche (vedi scheda prodotto di seguito in allegato)

*/Prezzi: da 16,00 euro a 18,50 euro