tempesta-d’amore,-anticipazioni-oggi-14-luglio:-cornelia-e-robert,-ultima-chance

Anticipazioni della puntata di martedì 14 luglio di Tempesta d'Amore, la soap bavarese che racconta amori, intrighi e tragedie dei protagonisti che ruotano intorno all'hotel a 5 stelle, il Fusternhof. Oltre alle perfidie di Ariane, la diciassettesima stagione ha due nuovi protagonisti: Vogt e Maja von Thalheim. Nell'episodio di oggi Cornelia dopo varie vicende, e su consiglio di Max, cerca di giocarsi l'ultima carta con Robert. Riuscirà nel suo intento? Rosalie, intanto, cerca di rimediare al danno che ha causato a Michael.

Tempesta d’Amore va in onda su Rete 4 alle 19.40. Cosa accadrà in questa nuova puntata di oggi, 14 luglio? Quali sorprese ci riserva Ariane? Che avrà in mente la dark lady per distruggere il Fusternhof e Christoph? Riuscirà Cornelia a coronare il suo sogno d’amore con Robert? E Rosalie si farà perdonare da Michael? Scopriamolo con le nuove anticipazioni della soap bavarese che viene trasmessa tutti giorni, dal lunedì alla domenica.

Tempesta d’amore, trama della puntata di oggi

Cornelia scopre che Robert l’ha vista in compagnia di Max e si arrabbierà con Rosalie che ha organizzato quell’incontro. Il personal trainer rivelerà a Robert che la Holler ancora lo ama. Intanto Rosalie cerca di rimediare al danno causato a Michael.

Cornelia si arrabbia con Rosalie

Cornelia ha saputo che Robert l’ha vista insieme a Max, e quando scopre che l’incontro con il personale trainer era stato organizzato da Rosalie, si arrabbia con la sua amica. La Engel, infatti, visto che i due erano molto giù di corda a causa del loro cuore infranto, aveva cercato di farli consolare a vicenda.

Max confessa la verità a Robert

Il fitness trainer si è reso conto che Cornelia è molto innamorata di Robert e per questo motivo decide di parlare con lo chef e gli confesserà quello che ha scoperto e cioè che la Holler prova ancora dei sentimenti per lui. Cornelia, nel frattempo incontra per strada Robert e lo accusa di volersi soltanto divertire con lei, come ha agito in passato con Vanessa.

Cornelia si gioca l’ultima chance

È sempre Max che vuole fare da Cupido tra i due e, infatti, quando incontra Cornelia cercherà di convincerla che anche Robert nutre dei sentimenti per lei. A quel punto la Holler deciderà di non arrendersi e giocarsi l’ultima chance con il Saafeld e capire se davvero Robert ha voglia di costruire qualcosa di serio con lei.

Rosalie cerca di rimediare al danno causato a Michael

Michael è furioso: l’ordine dei medici lo vuole multare per aver fatto da testimonial ai dolci di Rosalie. Naturalmente lui era inconsapevole di questo, ma il primario non vuole sentire ragioni. Rosalie, sentendosi responsabile di quanto sta accadendo al suo amato, cerca di recuperare andando a parlare direttamente con il primario dell’ospedale e facendosi vedere collaborativa .

