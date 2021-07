techtalk-con-giorgio-metta-(direttore-iit):-l’italia-rischia-di-rimanere-indietro-su-ia-e-robotica

Giorgio Metta è il Direttore Scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT). Ha conseguito la Laurea Magistrale cum laude (1994) e il Dottorato di Ricerca (2000) in Ingegneria Elettronica presso l’Università degli Studi di Genova. Metta è stato vicedirettore Scientifico dell’IIT dal 2016 al 2019. ed è stato uno dei tre rappresentanti italiani al forum G7 2018 sull’intelligenza artificiale e, più recentemente, uno degli autori dell’Agenda strategica italiana sull’intelligenza artificiale. Metta ha coordinato lo sviluppo del robot iCub per più di un decennio rendendolo di fatto la piattaforma di riferimento per la ricerca sull’intelligenza artificiale incorporata.