ROMA, PALOZZI(CORAGGIO ITALIA): “ORGOGLIOSO DI ESSERE TRA FONDATORI CORAGGIO ITALIA. AVANTI PER RADICAMENTO”

“Entusiasmo e partecipazione oggi, a Roma, per la presentazione ufficiale di Coraggio Italia, fortemente voluto dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro e dal governatore della Liguria, Giovanni Toti. Dopo un lungo percorso siamo finalmente arrivati ad un primo fondamentale passo: Coraggio Italia è ufficialmente un partito ed io sono orgogliosamente tra i fondatori. Dopo la formalizzazione del gruppo autonomo alla Camera dei Deputati, dunque, la presentazione di oggi rappresenta certamente un grandissimo step in avanti per Coraggio Italia, il cui riscontro in termini di consenso e partecipazione, già in questi mesi, si sta rivelando assolutamente positivo e coinvolgente: sono, infatti, numerosi i cittadini, gli esponenti locali e gli amministratori che si sono avvicinati alla nostra realtà. La dimostrazione lampante della bontà e della credibilità del nostro progetto politico, che ci sta vedendo grandi protagonisti nelle istituzioni e sui territori, all’insegna della coerenza, del dialogo democratico e della tutela delle istanze collettive. Coraggio Italia vuole essere quello spazio moderato e liberale, fondamentale per lo sviluppo e la crescita del nostro Paese. Noi ci siamo”.

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e tra i fondatori di “Coraggio Italia”, Adriano Palozzi.

