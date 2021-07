nubifragio-e-grandine-su-canale:-disagi-e-allagamenti-(foto)

L’ondata di maltempo della serata di martedì 13 luglio non ha risparmiato Canale: pioggia intensa e grandine hanno creato seri problemi sulla viabilità di capoluogo e frazioni, creando preoccupazione attorno alle proprietà private.

Il nubifragio ha messo a dura prova il bacino di laminazione idrica sul rio Ciriagno, sulla strada verso Cisterna d’Asti: con l’acqua che si è riversata, mista a fango, sull’omonima via e poi allagando via Sersheim. I rinnovati argini sul Rio di Canale hanno invece retto l’urto, impedendo esondazioni. Grave anche la situazione in corso Alba, con interi segmenti invasi dal ghiaccio misto a fango in grado di ostruire del tutto anche l’ingresso del Mercato Ortofrutticolo.

Seri, i danni all’agricoltura già martoriata dalle gelate primaverili: ed è possibile che dal Comune, impegnato sin dalla serata per i ripristini urgenti, venga chiesto il riconoscimento dello stato di calamità.

Paolo Destefanis

