maltempo-in-granda:-alberi-cadono-in-strada-a-sommariva-del-bosco-e-verduno

Prime segnalazioni di danni dopo il pomeriggio di tempo fortemente instabile in provincia di Cuneo dove si registrano anche forti grandinate nel racconigese.

A Sommariva del Bosco, intervento dei Vigili del Fuoco Volontari di Sommariva per rimuovere un albero caduto in Via Santa Maria e per la messa in sicurezza della strada; intervento simile anche a Verduno dove, sulla Strada Provinciale 7, un’albero è finito in mezzo alla strada che conduce dal ristorante alla cascata, in Regione Gorei. Sul posto i Vigili del Fuoco di Bra.