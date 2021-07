in-edicola-sul-fatto-quotidiano-del-14-luglio:

Contratti per l’ideazione di programmi televisivi, per il documentario “Firenze secondo me” e poi l’esclusiva sui diritti. La procura di Roma indaga sui rapporti economici tra Matteo Renzi e l’agente delle star Lucio Presta. E per l’ex premier è una tegola giudiziaria che arriva proprio nei giorni in cui è alle prese con la presentazione […]

Da quando la Nazionale ha vinto con merito l’Europeo, una congrega di spostati e pipparoli da Twitter e da carta straccia se la prende col Fatto come se avessimo perso noi. Tutto, come sempre accade nell’“informazione” all’italiana, si basa su una fake news: e cioè che noi tifassimo Inghilterra. Cosa che nessuno ha mai detto […]

Notti magiche Sarà ancora “emergenza”, con Draghi non è dittatura Inseguendo il Covid – La proroga è ormai sicura – La “Delta” adesso fa paura e a Palazzo Chigi temono i focolai da feste per Euro2020 di Wanda Marra e Giacomi Salvini

L’intervista “Riforma scritta da chi non è mai stato in un tribunale” Alfonso Sabella – Già cacciatore di latitanti di Giampiero Calapà

Al senato Casellati più i due Matteo: ddl Zan sul binario morto Alla fine di una giornata tesissima, il Senato vota contro le pregiudiziali di costituzionalità al ddl Zan, avanzate dal Carroccio e da Forza Italia. I margini sono stretti: 136 no, 124 sì e 4 astenuti. Tanto è vero che per tutto il pomeriggio si contano gli assenti: 11 M5S, 3 Iv, 1 dem. Ma il […]

L’intervista – Nunzia Catalfo “Il Reddito è un baluardo di civiltà: ridimensionarlo sarebbe un disastro” L’ex ministra – Dopo le scelte di draghi e gli attacchi di Renzi e Salvini alla misura simbolo

Il bando A.A.A. cercansi volontari. I Beni culturali li pagheranno (addirittura) 27 euro al giorno Dovrebbero mettersi al lavoro giovedì, per un anno intero, i volontari che la Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del ministero della Cultura ha deciso di “assumere” (ossimoro appropriato nel caso in questione) per attività di collaborazione “in ordine alla raccolta di informazioni e documentazioni inerenti il patrimonio archeologico, architettonico, storico e artistico”. Il […] di Leonardo Bison

La Strage Soldati in fuga dai Talebani. Afghanistan, è già disfatta In un video della Cnn i guerriglieri giustiziano i militari delle truppe speciali di Kabul che si erano consegnati

In parlamento Giustizia, Conte confida nell’asse con Pd e Leu per “fermare” Draghi Salvaladri. La battaglia sulle nuove norme di Luca De Carolis e Wanda Marra

Il report Sul Pnrr 190 audizioni alla Camera: ma il testo era già stato “blindato” Recovery show – Meno di due mesi di “ascolto” e trasparenza pari a zero: non ci sono resoconti

Giro d’onore – Resa incondizionata Tutta la trattativa Stato-Bonucci, minuto per minuto Il pasticcio l’hanno fatto e ora a Palazzo Chigi si rendono conto che le immagini della folla attorno al pullman scoperto della nazionale italiana sono “allucinanti”, dicono “con quale coraggio andremo a chiedere alla gente di evitare assembramenti”. Fino a lunedì mattina Questura e Prefettura, su indicazione del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, erano stati categorici: […] di Alessandro Mantovani e Lorenzo Vendemiale

Roma Raggi in Procura deposita gli atti su gestione Ipab La sindaca di Roma, Virginia Raggi, si è recata ieri mattina in Procura, a Roma, per depositare documenti relativi alla gestione delle Ipab (gli istituti di pubblica assistenza e beneficenza). Raggi si è intrattenuta per circa un’ora nell’ufficio del procuratore Capo Michele Prestipino. “Abbiamo depositato alcuni atti”, ha affermato la sindaca lasciando la cittadella giudiziaria […]

“Sistema Catanzaro” Interdetto giudice del Riesame Valea: falso ideologico “Un atteggiamento di sostanziale infedeltà alla funzione pubblica”. Lo scrive il gip Maria Zambrano che ha disposto l’interdizione per un anno dalle funzioni per il giudice Giuseppe Valea, l’ex presidente del Riesame di Catanzaro. Il tribunale è stato perquisito ieri. Il magistrato Valea è indagato per falso ideologico in un’indagine che nasce dall’inchiesta “Genesi” (che […]

152 a casa Licenzia con i fondi pubblici Gianetti beffa la Lombardia Fontana&C. si scordano del prestito vincolato

Messico Michele Colosio, il volontario italiano ucciso nel Paese inferno “Michele Colosio è stato assassinato. Il suo sorriso largo si è spento, lo hanno ucciso in un assalto, a un isolato da casa mentre tornava dai festeggiamenti per la finale degli Europei. Era così felice”. Michele aveva 42 anni, nato a Brescia, da 10 viveva in Messico, nello Stato di Chiapas, dove oltre a esercitare […] di A. G.

Al Cinema La “grandeur” di Cannes per ora è solo nei numeri I film presentati in Concorso non hanno pienamente convinto, soprattutto i titoli degli “habitué” Leos Carax, Paul Verhoeven e Nanni Moretti