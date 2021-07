in-cosa-dobbiamo-diventare-campioni

E’ incredibile come la considerazione che un paese ha di sé stesso passi da dettagli notevoli eppure apparentemente insignificanti. Tipo: le mani di Donnarumma. Se Gigio non avesse fatto il fenomeno per due partite di fila ai rigori, cosa diremmo degli Azzurri? E dell’Italia? Staremmo ancora a menarla con questa storia che i nostri non si sono inginocchiati per manifestare i valori antirazzisti? Certo che sì, lo faremmo, sono i dettagli che fanno la storia e di solito la scrivono i vincitori. Epperò smaltita la sbornia del trionfo e il godimento per aver battuto la spocchia inglese, possiamo provare a concentrarci davvero su tutte quelle cose su cui non siamo ancora campioni in Europa? L’impresa di Mancini non ha cancellato i nostri problemi.

Se il mondo funzionasse così l’eventuale vittoria di Berrettini a Wimbledon ci avrebbe trasformato in una superpotenza? Per dire: i 422 dipendenti della GKN (multinazionale inglese) licenziati qualche giorno fa non sono mica stati riassunti; e Patrick Zaki non è diventato cittadino italiano nonostante Camera e Senato abbiano chiesto al governo una azione in questo senso; e sulle startup siamo sempre gli ultimi in Europa, anche nei primi sei mesi del 2021.

Che vuol dire? Che gli altri paesi fra qualche anno avranno qualche nuova grande impresa in grado di assumere, idealmente, 422 persone e noi saremo alle prese con quelli che vogliono licenziarle. Insomma, è stato bellissimo festeggiare l’Italia di nuovo campione, ma proviamo a diventare campioni in tutto il resto. Facciamolo anche per quelli che hanno vinto a Wembley.