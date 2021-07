gli-emirati-arabi-uniti-aprono-l’ambasciata-a-tel-aviv:-“pietra-miliare”

TEL AVIV – Gli Emirati Arabi Uniti hanno aperto la loro ambasciata a Tel Aviv, introducendo così una rappresentanza diplomatica in Israele dopo la firma degli Accordi di Abramo per la normalizzazione dei rapporti tra i due Paesi. La misura segue l’apertura a giugno dell’ambasciata israeliana negli Emirati. Il presidente israeliano Isaac Herzog e l’ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Israele, Mohamed Al Khaja, erano presenti alla cerimonia inaugurale.

Si tratta di “un’importante pietra miliare nelle crescenti relazioni tra i nostri due paesi”, ha detto l’ambasciatore emiratino. “Gli Emirati Arabi Uniti e Israele sono entrambe nazioni innovative, possiamo sfruttare questa creatività per lavorare verso un futuro più prospero e sostenibile per i nostri paesi e la nostra regione”, ha aggiunto il diplomatico. L’ambasciata si trova nell’edificio della Borsa di Tel Aviv.

“Abbiamo reso possibile l’impossibile”. Così il presidente israeliano, che ha definito “storico” l’accordo tra i due Paesi, ovvero gli Accordi di Abramo raggiunti con la mediazione della Presidenza Trump, Herzog ha auspicato che “altre nazioni che cercano la pace con Israele” seguano l’esempio di Abu Dhabi.

Come riporta il quotidiano Haaretz, Herzog ha anche ringraziato l’ex primo ministro istraeliano Benjamin Netanyahu e il principe ereditario degli Emirati Mohammad bin Zayed per aver guidato il processo. A seguito dell’accordo con gli Emirati Arabi Uniti, Israele ha normalizzato le relazioni con Bahrain, Marocco e Sudan.