Fortnite, trailer e immagini della nuova skin leggendaria – VIDEO

Dopo tante discussioni e indizi, finalmente ci siamo. Fortnite ha rilasciato trailer e immagini della nuova skin leggendaria

LeBron James diventa una skin giocabile su Fortnite (screenshot YouTube)

Se n’è parlato per diverse settimane, tra indiscrezioni e possibili anticipazioni su quello che Epic Games aveva in mente. L’ultimo grande indizio ve lo abbiamo svelato solo poche ore fa, con un murales avvistato da un utente che ora è finalmente spiegato. LeBron James entra a far parte della Serie di Icon di Fortnite, e i fan già non stanno più nella pelle!

Confermate dunque le varie teorie che sono spuntate in rete nel corso delle settimane passate. “Elegante e imponente, la skin di LeBron James combina gli elementi migliori del suo personaggio, sia prima che durante la partita. Include il costume e il dorso decorativo del Re in persona. Gli occhiali da sole sono invece facoltativi!” si legge nella breve descrizione.

Fortnite, quando arriva LeBron James e cosa include il bundle pack

LeBron James diventa ufficialmente una skin utilizzabile su Fortnite. Dopo le varie anticipazioni, poche ore fa Epic Games ha rilasciato il trailer ufficiale del campione dei Los Angeles Lakers, con tanto di data. Bisognerà aspettare fino al 14 luglio prima di poter acquistare il bundle pack direttamente nello shop in-game. Oltre alla skin, sono inclusi anche il piccone Il Leone, il deltaplano Apertura alare e l’emote il Silenziatore.

Inoltre, con il bundle attrezzatura è possibile ottenere fino a 20 diverse varianti dorante del costume. Separatamente, è anche possibile indossare i panni di LeBron nella Tone Squad di Space Jam: New Legends. E ovviamente non poteva mancare la schermata di caricamento esclusiva, inclusa nel pack!