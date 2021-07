flavio-insinna,-si-rivolge-al-pubblico-“se-volete-mandarci-…”

Spread the love











Flavio Insinna è uno dei conduttori di maggiore successo di casa Rai e su questo non ci sono dubbi. Dopo aver concluso la sua esperienza a l’Eredità, Flavio Insinna è approdato su Rai 1 con un programma tutto suo, che va in onda ogni giorno intorno alle ore 14. Stiamo parlando del programma intitolato Il pranzo è servito dove al suo fianco c’è Ginevra Pisani una ex conoscenza di Uomini e Donne e anche dell’Eredità.

Flavio Insinna, il conduttore non perde la sua abitudine

Nel corso delle puntate di questo programma, sembrerebbe che Flavio Insinna non abbia perso una delle sue più frequenti abitudini ovvero restare in contatto con i suoi telespettatori. In che modo? Leggendo alcuni messaggi arrivati dai vari telespettatori, durante l’anteprima. Nel corso della puntata andata in onda ieri lunedì 12 luglio 202, è toccato ad una lettera scritta da una telespettatrice siciliana di nome Maria Grazia. Il conduttore avrebbe letto quindi il messaggio scritto dalla piccola sostenitrice del programma in questione.

Il pranzo è servito, Insinna fa un appello ai suoi telespettatori

Poi, Insinna, avrebbe colto l’occasione per fare un appello rivolto non soltanto ai più grandi ma anche ai più piccoli. “Se volete mandarci altri capolavori come ha fatto Maria Grazia, la mail è: ilpranzoeservito@rai.it. L’ho detto, grazie, a dopo!”. Queste nello specifico le parole di Flavio Insinna, che ha voluto così esortare i suoi telespettatori a partecipare al programma. Maria Grazia è infatti una bambina, una piccola sostenitrice del programma in questione. È arrivato un capolavoro di Maria Grazia, guarda che bello Ginevra. Sei anni e mezzo, vive in Sicilia, mi scrive “Flavio abito a Nicosia, il paese del mago Forest”, avrebbe detto il conduttore.

Insinna, uno dei conduttori più amati non soltanto dai grandi ma anche dai bambini

Si capisce bene che il programma condotto da Flavio e da Ginevra sia molto seguito e soprattutto amato, non soltanto dai grandi ma anche dai più piccoli. Non è infatti la prima volta che in studio arrivano dei messaggi e disegni realizzati proprio da bambini. Insinna, in tutti questi anni è proprio vero che è riuscito a catturare l’amore di tutti, grandi e piccoli, vista la sua innata simpatia ed ironia. Intanto, in molti non vedono l’ora di rivederlo al timone de l’Eredità, uno dei programmi più amati di sempre.

Mi piace: Mi piace Caricamento...