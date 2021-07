elisabetta-gregoraci,-per-la-prima-puntata-di-battiti-live-2021-sommersa-dalle-critiche-“e’-imbarazzante-…”

Spread the love











Elisabetta Gregoraci ha vissuto l’esperienza nella casa del grande fratello dove sicuramente si è divertita molto, si è fatta conoscere bene dal grande pubblico ma non sempre ha vissuto momenti facili. Infatti, la sua storia con un altro inquilino della casa, Pierpaolo Petrelli che sembrava sempre che stesse per iniziare ma non è mai decollata, l’ha messa al centro del gossip e su di lei sono iniziate a circolare molte voci e anche in tanti hanno rivendicato di avere avuto storie d’amore importanti con lei tanto che ad un certo punto l’ex marito, Flavio Briatore ha portato via dall’Italia il loro bambino, Nathan Falco. Le voci che sono circolate sostenevano che lo avesse allontanato dall’Italia perchè i compagni di scuola lo prendevano in giro per colpa della mamma mentre Briatore ha dichiarato che, non essendoci la mamma e dovendo lui partire per motivi di lavoro non voleva lasciarlo da solo.

Elisabetta Gregoraci e le critiche per la conduzione di Battiti live

Elisabetta Gregoraci ha sempre amato molto il suo lavoro e sia sul palco di “Made in sud” che ha condotto per alcuni anni che su quello di Battiti live è molto felice.

Però, ieri, dopo che è andata in onda la prima puntata di Battiti Live 2021 il web è stato sommerso dalle critiche perché sul quel palco Elisabetta Gregoraci non è proprio piaciuta.

Infatti, ciò che le è stato scritto non è affatto gratificante né tantomeno si trattava di complimenti perché il popolo del web si è espresso con messaggi del seguente tenore:

“Che disagio #eligreg che tenta di fare la conduttrice. Imbarazzante. Dovrebbe fare solo la bella statuina, ma siccome ha gli amici potenti l’hanno piazzata li.”; e ancora “È bello vedere che la visibilità del GF Vip ha dato maggiore possibilità in tv a una con le qualità della Gregoraci. Finalmente farà altro oltre a Battiti Live…ah no”.

Lei, bellissima in un abito fucsia che metteva in risalto la sua splendida fisicità, era raggiante ma non ha affatto convinto.

Qualcuno degli utenti del web le ha fatto i complimenti

Per fortuna per lei, però, non sono state tutte critiche, infatti, qualcuno le ha fatto anche dei bei complimenti del seguente tenore: “Ogni volta mi fai sorridere, mi fai emozionare e mi fai battere forte il cuore e questo perché su quel palco porti la tua anima e il tuo cuore”, e anche: “Eccezionale, dai tuoi occhi traspare tutta la passione che metti nel tuo lavoro. Sei unica”.

