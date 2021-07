cuba,-un-morto-nelle-proteste.-arrestata-una-youtuber-mentre-era-in-diretta-tv

Il primo morto si chiama Diubis Laurencio Tejeda. Aveva 36 anni e lunedì era sceso nelle strade di La Guinera, quartiere tra i più poveri nella periferia sud dell’Avana, per continuare a protestare contro un regime capace di rispondere alle manifestazioni solo con la repressione. Lui (e molti altri) non si erano spaventati di fronte ai poliziotti che in assetto di guerra pattugliavano le strade della capitale, non si aspettavano che un pacifico e spontaneo corteo potesse essere attaccato con violenza.