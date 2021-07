cosa-vi-aspetta-oggi-al-wired-next-fest-dedicato-ai-nuovi-stili-di-vita

In diretta streaming dalle 13.30 alle 19.30, un pomeriggio a tema Life, dedicato alle nuove abitudini indotte da pandemia e digitale. Tra gli ospiti: Maria Cristina Messa, Jeff Maggioncalda, Frank Pasquale, Michela Giraud, Ema Stokholma e Gianmario Verona, oltre ai live acustici di Giovanni Truppi, Esseho e Tersø

Dall’inizio del 2020 in poi, con l’arrivo della pandemia di Covid-19, tanti aspetti delle nostre vite sono cambiati: abbiamo nuove priorità, abbiamo modificato molte delle nostre abitudini e abbiamo sperimentato direttamente quell’accelerazione nel digitale e nell’innovazione determinata dall’emergenza sanitaria. Ogni singola parte della nostra vita di tutti i giorni ha risentito dell’effetto di questo ultimo anno e mezzo, dal modo di viaggiare a quello di mangiare, dall’attività sportiva alla cura del proprio corpo, dai consumi fino al modo stesso di pagare e di trasferire il denaro.

Questa profonda trasformazione è senza dubbio guidata dalle tecnologie digitali, che stanno diventando parte integrante delle nostre grandi e piccole azioni quotidiane. Proprio per questo gli stili di vita e le abitudini, con il titolo Life, sono al centro del quarto appuntamento con il Wired Next Fest 2021, il più grande evento italiano a partecipazione gratuita dedicato all’innovazione, tecnologica e non solo, con un calendario che si articola in cinque appuntamenti tematici nell’arco di 6 mesi.

L’evento di oggi pomeriggio, mercoledì 14 luglio, è tutto digitale e sarà trasmesso in diretta non-stop dalle 13.30 fino alle 19.30 circa. Lo potrete seguire in streaming online direttamente qui sopra in questa pagina, oppure sul sito dell’evento. Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi e diffusi anche sui canali social di Wired: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter e YouTube.

Il programma di oggi al Wired Next Fest – Life

In continuità rispetto al primo appuntamento del 14 aprile, dedicato al tema dell’intrattenimento con Play, al secondo del 12 maggio incentrato sulla Social innovation e al terzo del 16 giugno focalizzato sulla Next generation, anche nel pomeriggio di oggi a fare da filo rosso è il tema degli Equilibri: tanti, diversi, fondamentali e dinamici per affrontare quei cambiamenti e quegli effetti della pandemia così palesi davanti ai nostri occhi, tanto dal punto di vista ambientale quanto economico e sociale. Con la consapevolezza che l’innovazione è tale solo se porta progresso, senza limitarsi alla mera competizione di mercato per profitti sempre maggiori.

Il luogo scelto per il Wired Next Fest di quest’anno è il teatro Gerolamo di Milano: riaperto proprio da Wired Italia ad aprile, è un palco fisico su cui si alterneranno più di 20 ospiti e da cui saranno trasmessi in digitale 18 incontri con musicisti, scrittori, comici, politici, cantautori, rettori, editori, conduttori, imprenditori, manager e amministratori delegati.

A inaugurare l’intenso e ricco palinsesto di incontri della giornata sarà come sempre al Wired Next Fest la musica dal vivo. Il primo protagonista del pomeriggio è infatti il cantautore Giovanni Truppi, impegnato in una ricerca itinerante – un viaggio, un’avventura – attraverso le strade meno battute d’Italia, per ritrovare se stessi dopo che il nuovo coronavirus ha frantumato ogni equilibrio. La performance musicale di metà giornata è invece affidata al cantautore polistrumentista Esseho, che prenderà le mosse dalla metafora del nostro essere solubili in acqua. E ci sarà musica anche in chiusura di giornata, con l’incontro conclusivo con la band elettronica Tersø, per celebrare i legami e i contatti – e il ballare – in un periodo in cui la il distanziamento fisico è diventato sinonimo di salvezza, e gli oggetti nelle nostre case sono i protagonisti assoluti della quotidianità.

Tra gli ospiti più attesi al Wired Next Fest di oggi c’è la ministra dell’università e della ricerca Maria Cristina Messa, che insieme al rettore dell’università Bocconi Gianmario Verona e al general manager di Sanofi Pasteur Mario Merlo discuterà di come il mondo della formazione stia cambiando per effetto delle tecnologie digitali. Affrontando non solo il tema della scienza come professione, ma anche riflettendo su quale sia oggi l‘equilibrio tra specializzazione e multidisciplinarietà. E ancora di formazione e tecnologie innovative, ma questa volta focalizzandosi sulla didattica a distanza, si parlerà con il ceo di Coursera Jeff Maggioncalda: uno sguardo al futuro delle lezioni online, dall’educazione dei bambini fino all’aggiornamento dei professionisti, dopo che le misure anti-contagio hanno portato gli studenti di tutto il mondo alla didattica a distanza.

A proposito di abitudini, stili di vita e trasformazione digitale, come sempre al Wired Next Fest sarà dato ampio spazio al tema dell’intelligenza artificiale. A partire dall’incontro con Frank Pasquale, tra i massimi esperti al mondo in materia e professore di legge presso la Brooklyn Law School: con lui si parlerà di come le celeberrime tre leggi della robotica degli anni Quaranta non bastino più, e del perché serva un codice di procedura digitale. Infatti l’intelligenza artificiale stessa, oggi capace di replicare molte azioni umane e già portatrice di bias e pregiudizi ereditati dalla nostra specie, impone un aggiornamento normativo che entri tra le pieghe dell’algoritmo, regolandone l’attività.

Di come siano cambiati il mondo della cultura e dell’intrattenimento, in bilico tra nuovi equilibri e nuove abitudini collettive, si discuterà invece con la standup comedian Michela Giraud. Se già fare ridere è intrinsecamente difficile, riuscirci in un contesto pandemico è ancora più complicato: come farcela allora? Con le armi della leggerezza, dell’arguzia e dell’ironia. Un tema su cui insisterà anche la speaker radiofonica e pittrice Ema Stokholma, che a partire dal proprio vissuto difficile e complicato si domanda se il nuovo stile di vita sia proprio la capacità di superare le continue avversità, reinventandosi in un’evoluzione permanente.

Ancora di cultura, ma questa volta a partire da scrittura ed editoria, si parlerà con il curatore editoriale di Acheron Books Mauro Longo e lo scrittore Lavie Tidhar, partendo da quella nuova narrativa un po’ weird che ibrida non solo i generi, ma anche la storia con l’immaginario letterario. Un esempio? I fascisti che hanno incontrato gli alieni, hanno sottratto le loro armi e ora marciano sulla galassia. E in perfetta continuità salirà sul palco l’autrice, attrice e conduttrice Federica Cacciola, a partire dalla domanda delle domande: in un mondo sempre più digitale, conta ancora la distinzione tra ciò che è reale e ciò che non lo è, tra il lato A e il lato B della verità, o questa differenza sfuma fino a scomparire del tutto?

Life, la vita, significa anche oggetti e viaggi. Così con l’esperta di design, saggista e curatrice Chiara Alessi si chiacchiererà a proposito di quanto le cose possano raccontare come cambia l’identità di un popolo e di una comunità, proprio attraverso gli oggetti inventati e usati. Riflettere sul design e sulla vita degli oggetti significa insomma non solo ragionare su chi siamo, ma anche su ciò che vogliamo costruire. Di turismo e mondo del viaggio si discuterà invece con l’assessore all’economia e turismo della regione Toscana Leonardo Marras, che parlerà di come la pandemia abbia dato una spinta allo smartworking e allo stesso tempo affossato il turismo, e soprattutto di come lo smartworking stesso e lo scappare della città possa essere la chiave per ripopolare le località turistiche. Di viaggio come esperienza, e del ruolo del digitale come disintermediatore, si parlerà poi con il presidente di Gattinoni Group Franco Gattinoni, cercando di individuare la via migliore per far sì che il turismo continui a farsi strada negli anni a venire.

Proprio di economia, ma anche di finanza e imprenditoria, si parlerà molto nel pomeriggio di oggi al Wired Next Fest. A partire dal confronto a tre tra il direttore merchant services & solutions di Nexi Enrico Trovati, il vicedirettore Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) Luciano Sbraga e l’amministratore delegato di PayTipper (Gruppo Enel X) Angelo Grampa, incentrato sull’accelerazione della digitalizzazione nel settore dei pagamenti indotta dalla pandemia. Dai piccoli esercenti alle grandi aziende, ora tutti sono attrezzati per offrire nuove soluzioni, e la sfida è consolidare questa nuova abitudine al pagamento digitale anche per il futuro, in un paese ancora in larga parte ancorato all’utilizzo del contante. Ma se la digitalizzazione non è efficace, e se non passa attraverso un percorso di semplificazione della user experience, rischia di venire meno la fiducia: per questo si parlerà di evoluzione al servizio della semplicità con il responsabile digital business partner di Intesa Sanpaolo Massimo Tessitore, cercando di mettere in fila i cardini dell’evoluzione del comparto bancario.

E non finisce qui. Insieme al country manager Italia di Klarna Francesco Passone si approfondirà una delle innovazioni consentite dalla digitalizzazione del sistema bancario: effettuare pagamenti rateali senza bisogno di ottenere un finanziamento, in autogestione. E di cosa significhi davvero convertire un’attività da analogica a digitale, oltre che dei vantaggi che le nuove tecnologie hanno generato per le imprese, si parlerà con il responsabile marketing e digitale per i liberi professionisti e pmi di Vodafone Business Italia Raffaele Gricinella, insieme all’imprenditore e co-titolare dei bagni Sirena a Santa Margherita Ligure Davide Ardizzone.

Life non è solo abitudini e stili di vita, ma anche la vita stessa, a partire dal fondamentale tema della sostenibilità ambientale e da ciò senza cui la vita non può esistere: l’acqua. Se ne parlerà oggi sul palco del Wired Next Fest a partire da un podcast – The Source – che immagina un’Italia di un futuro nemmeno troppo lontano in cui, a causa del riscaldamento globale, si esauriscono le risorse idriche: a raccontare le conseguenze saranno l’attore Massimiliano Loizzi e il presidente e amministratore delegato di Gruppo CAP Alessandro Russo, che rifletteranno su qualche genere di vita possa esistere quando si rimane senz’acqua.