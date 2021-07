calciomercato-milan,-colpaccio-dalla-serie-a:-decisa-la-formula

Calciomercato Milan, si lavora ad un super colpo dalla Serie A. I rossoneri hanno deciso la formula dell’affare

Calciomercato Milan, i rossoneri monitorano la situazione per il nuovo numero 10 (Getty Images)

Il Milan si guarda intorno, alla ricerca dei giocatori giusti per completare la rosa del prossimo anno. Questa sessione di calciomercato sarà potenzialmente decisiva, per fare il salto di qualità e puntare ai massimi traguardi sia in Italia che in Europa. Già questa settimana verranno definiti gli affari Giroud e Ballo-Touré, che si aggiungeranno ai già ufficiali Mike Maignan, Fikayo Tomori e Sandro Tonali.

Manca sempre meno anche per Brahim Diaz, e il Manchester United pare abbia aperto ad un nuovo prestito per Diogo Dalot. Una rosa sempre più completa, al quale mancherebbero solamente il quarto centrocampista, l’esterno destro (in caso partisse Castillejo) e il nuovo numero 10. È proprio su quest’ultimo ruolo che ci si sta concentrando, con un possibile colpo a sorpresa dalla Serie A.

Calciomercato Milan, voglia di Luis Alberto: la formula dell’affare

Luis Alberto in rottura totale con la Lazio, e piace molto ai rossoneri (Foto: Getty)

Tra la Lazio e Luis Alberto è gelo totale. Il fantasista spagnolo ancora non si è presentato in ritiro, e pare voglia forzare per una cessione in questa finestra di calciomercato. Il Milan ovviamente sta monitorando la situazione, essendo alla ricerca di un nuovo numero 10. Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, ci sarebbero già stati i primi contatti tra l’entourage dello spagnolo e la dirigenza rossonera, anche se l’operazione sembra essere piuttosto complicata.

Per l’ex Liverpool, Claudio Lotito chiede non meno di 50 milioni di euro. La società di via Aldo Rossi vorrebbe strapparlo ai biancocelesti con la formula del prestito con diritto od obbligo di riscatto, magari inserendo Alessio Romagnoli nella trattativa.