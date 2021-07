Belen: Santiago conosce Luna Marì

Spread the love

Dopo qualche momento di paura a acqua del trasferimento della piccola Luna Marì in terapia intensiva, Belen ha finalmente potuto portare a casa la sua secondogenita. Nella casa in cui la showgirl argentina trascorrerà i primi giorni la neonata ha anche incontrato il fratellino Santiago, che è entusiasta del nuovo arrivo!

Stamattina, come ha spiegato “Il Messaggero”, la piccola Luna Marì (secondogenita di Belen Rodriguez) era stata portata nel reparto di terapia intensiva per valutarne la “funzionalità respiratoria e l’attività cardiovascolare”.

La bambina, però, per fortuna sta benissimo ed ora insieme a mamma e papà è potuta tornare a casa o, meglio, nella sua casa provvisoria.

Sembra infatti che Belu abbia deciso di passare i primi giorni con la piccola in una casetta a Padova, dove la donna ha partorito. Proprio qui, in queste ore, è stata organizzata una festicciola per l’arrivo di Luna che, nella casa scelta da Belu, ha anche potuto incontrare il fratello Santiago.

Santiago e Luna Marì: il primo incontro

Sin dall’inizio della gravidanza Belen Rodriguez ha tenuto i suoi followers molto informati, postando costantemente i progressi del pancione e le ecografie della piccola in arrivo.

Nella notte tra domenica e lunedì, mentre l’Italia vinceva gli Europei, Luna Marì è finalmente venuta al mondo e in queste ore, come mostrato sui social, lei e mamma Belu sono tornate a casa, dove ad aspettarle, oltre ad un simpatico allestimento rosa con tanti pasticcini e palloncini a forma di luna, c’era anche Santiago.

La showgirl ha voluto condividere nelle sue stories il momento del primo incontro tra il primogenito e la nuova arrivata e la scena è stata davvero emozionante.

Santiago, infatti, è apparso sorridente con la sorellina in braccio e, rispondendo alla mamma, ha sottolineato quando la bambina sia bella. Insomma, tra i due sembra esserci già un bel feeling e, siamo sicuri, Santiago sarà un fantastico fratello per la piccola Luna, di cui ha anche scelto il nome!