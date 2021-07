anticipazioni-love-is-in-the-air-15-luglio-2021:-episodio-34

Anticipazioni Love Is In The Air 15 luglio 2021

Prosegue la settimana di programmazione della soap turca Love Is In The Air il 15 luglio 2021. L’appuntamento è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 15.30 circa su Canale 5 in prima visione per il nostro Paese. In alternativa puoi anche seguire gli episodi su Mediaset Infinity in streaming in diretta o on demand.

Di seguito trovi le anticipazioni dettagliate di Love Is In The Air del 15 luglio 2021!

Love Is In The Air: Serkan Bolat interpretato da Kerem Bürsin e Engin Sezgin interpretato da Anıl İlter. Credits: Mediaset

Love Is In The Air episodio 34 trama

È da tempo che Eda desidera partire per l’Italia. L’avrebbe già fatto se Serkan Bolat non avesse annullato le borse di studio… In ogni caso sembra che sia in procinto di lasciare la Turchia e di viaggiare verso l’Italia. Questa prospettiva scatena in Serkan un malessere evidente. Aydan, però, non immagina che sia l’idea della lontananza di Eda a far soffrire il figlio. Pensa che il motivo sia riconducibile alle nozze preannunciate di Selin e Ferit. Così chiama la ex “al capezzale” del figlio. Seyfi, che fa da tempo il tifo per Serkan e Eda, contatta la ragazza e fa la stessa mossa di Aydan. Il risultato è, quindi, che le due giovani si incontrano da Serkan. L’esito è imbarazzante.

Selin se ne va, a differenza di Eda che decide di restare. La dolce fioraia assiste a una notte popolata dagli incubi per Serkan. Nel sonno l’imprenditore rivela di non essere un robot senza cuore perché chiede a Eda di non lasciarlo. L’inconscio dei sogni o del dormiveglia gioca brutti scherzi perché la mattina dopo Serkan non ricorda più nulla. Anche Eda, a quel punto, se ne va. Passa a salutare Aydan che – forse per la prima volta, le mostra gratitudine. Ribadisce, al tempo stesso, che sia meglio per tutti che si allontani.

Nel frattempo è arrivato anche per Melek e Figen il momento di conoscere la verità sul contratto di Eda e Serkan. Ayfer comunica alle ragazze la notizia e ne sono molto stupite.

Engin, invece, prova un senso di amarezza nei confronti di Ceren perché non è stato informato di persona in merito alla sua posizione di “Capo” all’interno dello studio legale che la giovane ha ereditato da suo padre.