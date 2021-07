alessia-marcuzzi,-dopo-l’addio-a-mediaset-scoppia-una-notizia-bomba-…

Spread the love











Soltanto qualche giorno fa abbiamo dato la notizia secondo la quale Alessia Marcuzzi ha rescisso il suo contratto con Mediaset. Non si tratta di una in descrizione ma di una notizia ufficiale che è stata data dalla stessa azienda e anche dalla stessa conduttrice. Quest’ultima fino a pochi giorni fa ha condotto un’edizione molto importante de Le Iene ed è stata l’ultima. Adesso quindi è caccia al nome della sostituta di Alessia Marcuzzi. La notizia del suo abbandono sicuramente ha lasciato tutti senza parole, soprattutto i fan della trasmissione che speravano di rivederla il prossimo anno. Alessia però lo scorso 30 giugno ha comunicato di aver concluso la sua avventura a Mediaset, dopo oltre 25 anni di collaborazione. Ma chi sarà quindi la sua sostituta a Le Iene?

Alessia Marcuzzi, l’addio a Le Iene chi sarà la sostituta

Una volta accertato il fatto che Alessia Marcuzzi non sarà più la conduttrice de Le Iene si sta cercando di capire chi potrà essere la sua sostituta. È stato in queste ultime ore che si sta tanto parlando della prossima edizione del programma di Davide Parenti. A lanciare una sorta di indiscrezione è stato il programma TV Zoom, che ha fatto il nome di una cantante tra l’altro molto amata dagli italiani, che potrebbe prendere il posto della conduttrice romana. Ma di chi si tratta?

Una cantante al timone della trasmissione di Italia Uno

Chi prenderà il posto di Alessia Marcuzzi a Le Iene? Sono in tanti a chiedersi chi sarà la sostituta della nota conduttrice televisiva e secondo le indiscrezioni diffuse in queste ultime ore, si parlerebbe proprio di Elodie. Quest’ultima è una cantante di grande successo che abbiamo conosciuto all’interno della scuola di Amici e che poi in questi anni ha costruito il suo futuro. Non si sa quindi se Davide Parenti riuscirà a portare Elodie all’interno del suo programma che dovrebbe iniziare già dal prossimo autunno. Non ci rimane che aspettare ancora qualche settimana per capire se effettivamente sarà la sostituta di Alessia Marcuzzi e dunque la nuova conduttrice de Le Iene.

Anche Nicola Savino abbandona il programma?

Non si sa nemmeno se Nicola Savino deciderà anche lui di salutare tutti e prendersi una pausa, visto che tornerà anche con un nuovo programma intitolato Ritorno a scuola. In realtà non ci sono notizie al momento relative ad un possibile abbandono del conduttore ma potrebbe anche essere una notizia dell’ultimo minuto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...