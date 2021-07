Al Bano Carrisi nella bufera per aver cantato in Chiesa e lui fuori di sè “Non ho sbagliato niente”

Spread the love











Albano Carrisi, in questi giorni è al centro del gossip ma non per aver trascorso qualche giorno con Romina Power piuttosto che con Loredana Lecciso e, dunque, non per i suoi amori passati o presenti ma per aver compiuto un gesto che è stato condannato dalla Chiesa. Vediamo cosa è accaduto.

Albano canta in chiesa al matrimonio di amici

Albano, qualche giorno fa, è stato invitato ad Andria, al matrimonio di amici e, in chiesa sull’altare ha cantato l’Ave Maria.

I presenti, che hanno molto gradito il momento, hanno ripreso la scena con i telefonini e poi il video, come era immaginabile, ha fatto il giro della rete fino ad arrivare al vescovo.

Il Vescovo, Monsignor Luigi Mansi non ha affatto gradito questo comportamento di Albano e ha divulgato un comunicato: «A nessuno è concesso di usare la liturgia come palcoscenico per organizzare esibizioni di qualunque natura, sarebbe una grave offesa alla celebrazione e al luogo sacro».

E poi ha anche detto: «I sacerdoti hanno il compito di verificare il rispetto di tali norme, visto che gli organizzatori potrebbero anche non conoscerle, perché non si ripetano più episodi di questo genere».

A parere del vescovo questi sono «comportamenti che poi si son rivelati irrispettosi per il luogo sacro, per la santa liturgia e per la comunità cristiana»

E poi il vescovo Mansi ha concluso così: «un comportamento consono alla cerimonia che resta un sacramento e non uno spettacolo. I sacerdoti sono esortati ad adoperarsi per far comprendere la specificità del momento liturgico. Se proprio si vuole gli artisti possono essere fatti esibire durante la festa nella sala ricevimenti».

La reazione di Albano a questo aspro rimprovero

Albano ha rilasciato una intervista a SuperGuida TV in occasione della quale ha commentato ciò che è accaduto e ha detto: “Sono stato invitato al matrimonio di un mio caro amico e in chiesa ho intonato un canto sacro. L’altare è il più bel palcoscenico che esista. Io mi bacchetterei da solo se avessi fatto qualcosa di sbagliato, ma così non è stato”.

Quindi Albano non ci sta a subire rimproveri per qualcosa che lui reputa non sbagliato. Albano ha poi parlato dell’ultima volta che si è esibito in coppia con Romina a Una voce per Padre Pio quando ha invitato il pubblico a cantare con lui ma nessuno lo ha seguito e ha detto che c’è stato un fraintendimento e probabilmente il pubblico non aveva capito che lo stava esortando a cantate.

