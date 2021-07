Uomini e Donne, spuntano le foto del tradimento, ma lei lo difende – FOTO

Un’ex tronista di “Uomini e Donne” si è trovata a commentare la foto del presunto tradimento del suo cavaliere, con cui ha lasciato qualche settimana fa il programma di Maria De Filippi.

La conduttrice di Uomini e Donne, Maria De Filippi (foto Mediaset).

Uno dei tormentoni di ciascuna coppia nata all’interno della trasmissione “Uomini e Donne” è proprio dimostrare ai propri ammiratori che non si è una coppia finta e che non si sta insieme solo per fare soldi con le ospitate. Non fanno eccezione neanche l’ex tronista Samantha Curcio, che aveva da subito conquistato il pubblico di Canale 5 con la sua storia.

Al contrario, il suo Alessio Ceniccola non è mai riuscito a convincere completamente della sua sincerità. In diverse occasioni, ci sono state delle segnalazioni di un tradimento dell’ex cavaliere di “Uomini e Donne”. Questa volta, però, è spuntata anche una foto: la reazione di Samantha Curcio è davvero incredibile.

Uomini e Donne, le parole di Samantha Curcio dopo le foto del tradimento di Alessio Ceniccola

Uomini e Donne: la coppia formata da Alessio Ceniccola e Samantha Curcio è nata proprio negli studi Mediaset (foto Instagram).

Il giornalista Amedeo Venza ha pubblicato sui suoi profili social una foto del presunto tradimento dell’ex cavaliere di “Uomini e Donne”. Alessio Ceniccola si abbraccia teneramente con una ragazza: i loro volti sono molto vicini, lei sorride. Se lui è sempre intervenuto a negare ogni gossip, questa volta non ha voluto commentare.

Samantha Curcio, però, ha voluto dire la sua, dimostrando ancora una volta di avere un carattere davvero forte. L’ex tronista ha difeso Alessio Ceniccola e la loro storia d’amore: nella foto incriminata lui starebbe solo trascorrendo una serata con un’amica di vecchia data, e lei ne era a conoscenza.

