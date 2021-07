Triennale Estate: Mana, Palazzi d’Oriente e Furtherset, protagonisti del DJ set della prossima Raheem session mercoledì 14 luglio alle ore 20.45.

Una serata all’insegna dell’elettronica sperimentale di confine: a tratti ruvida e fortemente ritmica, a tratti cullante, spaziale e romantica.



Mana è l’ultimo progetto di Daniele Mana. Le sue opere sono caratterizzate da evoluzioni imprevedibili e da un gusto unico per le melodie. Dopo Creature, il suo EP di debutto del 2017 per Hyperdub, nel suo nuovo album scopriamo che la sua musica ha preso un virus alieno e ha iniziato ad avere allucinazioni. Il suo ultimo lavoro Asa Nisi Masa è ispirato a una frase priva di significato, da una scena del classico film autobiografico surreale 8 1/2 di Fellini. Dopo Seven Steps Behind per Hyperdub nel 2018, i suoi nuovi progetti musicali si appoggiano alle influenze della musica classica e cinematografica italiana moderna di fine anni ’70 e inizio anni ’80, intersecandosi con gli esperimenti del quarto mondo del periodo di John Hassell e Sakamoto intorno ad Async. Come con il suo lavoro precedente, la sintesi fm e la voce umana sono contorte in timbri strani, così spesso l’ascoltatore non può dire dove inizia e finisce, tuttavia il tono più chiaro di Asa lascia da parte l’oscurità presagio del suo ultimo album.

Luca Bolognesi debutta come Palazzi D’Oriente nel 2018 con morgengabe – registrazione di quattro tracce su chiavetta USB. Dopo questo debutto, sempre nel 2018, inizia il progetto collaborativo 72-Hour Post Fight, trasformatosi poi in una band, che nel 2019 viene pubblicato da La Tempesta International. In meno di un anno la band arriva a calcare alcuni dei grandi palcoscenici italiani, tra cui Club2Club Festival, condividendo il palco con Battles e Black Midi. Nel 2019 Luca produce anche l’acclamato singolo di Massimo Pericolo: Sabbie d’Oro raggiunge l’attenzione del pubblico, rendendolo una delle figure di spicco dell’avanguardia pop in Italia. A dicembre 2020, Palazzi D’Oriente presenta con l’artista visiva Rebecca Salvadori Flux 101, progetto presentato in anteprima su Inverted Audio e pubblicato su La Tempesta Dischi.

Furtherset è il progetto musicale di Tommaso Pandolfi, attivo dal 2011, anno in cui debutta nel circuito nazionale suonando dal vivo nei tre principali festival italiani di musica elettronica di allora – Club to Club, Dancity e Dissonanze. La sua musica e le esibizioni dal vivo sono un invito aperto a immergersi in un mondo sonoro costruite senza sosta da armonie stratificate e avvolgenti, modulazioni in movimento e voci campionati. Nel 2015, anno di uscita dell’album “No Logic No Death” (White Forest Records), è stato selezionato all’edizione parigina della Red Bull Music Academy. È attualmente legato all’etichetta svizzera -OUS, con la quale ha pubblicato l’album “To Live Tenderly Anew” (2020), oltre che i due EP “To Alter and Affect” (2018) e “Drawings of Desire and Hate” (2018).

