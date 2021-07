tommaso-zorzi:-commenta-gli-interventi-sul-ddl-zan

Oggi è il giorno della discussione in Senato del DDL Zan. Tommaso Zorzi posta nelle sue stories l’intervento di un esponente leghista che sminuisce i diritti LGBTQ+, e ne commenta la povertà dei contenuti. Poco dopo Tommaso subisce ancora una volta dei commenti omofobi.

Oggi è il giorno lungamente atteso in cui nell’aula del Senato si discute il DDL Zan. Gli interventi si stanno susseguendo da oggi pomeriggio, e Tommaso Zorzi ne ha condiviso uno nelle sue Instagram stories dell’esponente leghista Massimiliano Romeo.

L’intervento, fortemente condannato da Zorzi, tende a sminuire gli obiettivi di contrastare l’odio omobitranslesbofobico, misogino e abilista del disegno di legge in questione, ma nei messaggi privati di Instagram, il conduttore de Il Punto Z riceve una serie di commenti omofobi che ancora una volta rafforzano l’evidenza di dover approvare il DDL Zan.

Un intervento volto a minimizzare i diritti della comunità LGBTQ+ e a ridurli ad un fantasioso affare di marketing per prodotti cosmetici.

Su questo intervento del Senatore leghista Massimiliano Romeo, Tommaso Zorzi ha voluto esprimere il suo pensiero attraverso le sue Instagram stories:

“Io mi vergogno per lui, per tutti quelli come lui e per tutti quelli che lo applaudono. Bisogna essere veramente molto stupidi.”