Ingredienti

950 g latte intero

450 g cioccolato fondente

240 g farina 0

200 g burro

60 g zucchero

Durata: 3 h 30 min Livello: Medio Dosi: 6 persone

Per la ricetta del The One and Only Budino, mescolate in una ciotola la farina e lo zucchero. In un’altra ciotola versate il latte a temperatura ambiente, quindi incorporatevi farina e zucchero, mescolando finché non saranno ben amalgamati. Versate il composto in una casseruola, filtrandolo con un setaccio e scaldatelo.

Aggiungete il cioccolato sminuzzato e il burro, e mescolate finché non saranno sciolti. Abbassate il fuoco al minimo e cuocete mescolando per 3 minuti. Alzate la fiamma e cuocete ancora, sempre mescolando, finché il budino non raggiunge una consistenza densa (intorno ai 100°C).

Abbassate nuovamente e cuocete ancora, mescolando, per 7 minuti. Riempite di acqua freddissima uno stampo antiaderente a ciambella (diam 26 cm) per raffreddarlo. Svuotatelo dopo 5 minuti e asciugatelo, quindi versatevi il budino e lasciatelo raffreddare finché non sarà a temperatura ambiente.

Copritelo con la pellicola e fatelo raffreddare in frigorifero per 2 ore. Togliete il budino dal frigo, levate la pellicola e appoggiate un piatto sullo stampo, quindi rovesciatelo. Se il budino non dovesse uscire dallo stampo, immergete quest’ultimo, brevemente, in acqua calda. Servite il budino freddo, accompagnando a piacere con panna montata.

The Missoni Family Cookbook